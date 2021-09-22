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Почти 130 деревьев и 500 кустарников высадят в парке Декабрьского восстания
Почти 130 деревьев и 500 кустарников высадят в парке Декабрьского восстания - РИА Новости, 22.09.2021
Почти 130 деревьев и 500 кустарников высадят в парке Декабрьского восстания
Высадка почти 130 деревьев и более 500 кустарников запланирована в благоустроенном парке Декабрьского восстания в центре Москвы осенью, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:52
2021-09-22T20:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Высадка почти 130 деревьев и более 500 кустарников запланирована в благоустроенном парке Декабрьского восстания в центре Москвы осенью, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий. "В парке Декабрьского восстания будут дополнительно высажены почти 130 деревьев и более 500 кустарников, для имеющихся зеленых насаждений сделали красивую ландшафтную подсветку. Уже обустроены почти 45 тысяч квадратных метров газонов и цветники", - добавил заммэра.Он рассказал, что в ходе работ в парке сохранили дорожно-тропиночную сеть, сделаны новые дорожки, установлено более 330 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, 25 камер видеонаблюдения. На территории появились четыре детские и три спортивные площадки, две площадки для выгула собак. Была восстановлена историческая ограда, сохранившаяся с 40-50-х годов прошлого века.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что привели в порядок уникальное историческое здание кордегардии Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. Долгие годы здание находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
20:52 22.09.2021
 

Почти 130 деревьев и 500 кустарников высадят в парке Декабрьского восстания

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПарк им. Декабрьского вооруженного восстания
Парк им. Декабрьского вооруженного восстания
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Высадка почти 130 деревьев и более 500 кустарников запланирована в благоустроенном парке Декабрьского восстания в центре Москвы осенью, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проведены масштабные работы по комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе до ТТК, в рамках проекта привели в порядок парк Декабрьского восстания, созданный более ста лет назад и ставший любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Главной задачей было сохранить исторический облик парка и провести дополнительное озеленение", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий. "В парке Декабрьского восстания будут дополнительно высажены почти 130 деревьев и более 500 кустарников, для имеющихся зеленых насаждений сделали красивую ландшафтную подсветку. Уже обустроены почти 45 тысяч квадратных метров газонов и цветники", - добавил заммэра.
Он рассказал, что в ходе работ в парке сохранили дорожно-тропиночную сеть, сделаны новые дорожки, установлено более 330 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, 25 камер видеонаблюдения. На территории появились четыре детские и три спортивные площадки, две площадки для выгула собак. Была восстановлена историческая ограда, сохранившаяся с 40-50-х годов прошлого века.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что привели в порядок уникальное историческое здание кордегардии Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. Долгие годы здание находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.
"Специалисты обновили инженерные коммуникации, уплотнили грунт и выполнили гидроизоляцию цоколя, привели в порядок фасад, заменили несущие конструкции и покрытие кровли, восстановили дымоходную трубу, выполнили внутреннюю отделку помещений", - заключил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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