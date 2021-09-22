15:56 22.09.2021 (обновлено: 16:00 22.09.2021)
Володин предложил закрепить депутатов из партсписков за отдельными округами
Володин: депутатов ЕР, избранных по партспискам, можно закрепить за отдельными округами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы, избранные по партийному списку "Единой России", будут закреплены за конкретными округами, это поможет решить больше проблем жителей на местах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о работе избранных от Саратовской области депутатов.
"Исходя из опыта, могу сказать, что такое закрепление должно дать положительный результат, потому что можно будет спрашивать не только с депутата, избранного по одномандатному округу, но и с того, кто прошел по списку "Единой России". Появляется территориально очерченная ответственность", - сказал Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам Володина в регионе.
Спикер Госдумы VII созыва обсудил с депутатами от Саратовской области вопросы организации будущей работы. Как пояснил Володин, у депутатов-одномандатников работа уже строится по территориальному принципу, в рамках округа. Что касается парламентариев, избранных по общеобластному партийному списку "ЕР", то, по словам Володина, "необходимо было определиться, какие за ними будут закреплены районы области, как выстроить работу, чтобы она была наиболее эффективна".
"Когда депутат закреплен в целом за областью, это несет сложности и заканчивается тем, что человек, вроде, работает по всему региону, но в силу большой территории и количества проблем этот подход поверхностный либо мало эффективен. В итоге приняли решение: депутаты должны в работе друг друга дополнять, повышая ее качество… Это неформальные договоренности. Мы ставим целью построить такую модель работы, которая бы приносила больше пользы людям", - отметил Володин.
Он также указал на необходимость обязательных отчетов депутатов о работе перед жителями Саратовской области, которые представляют собой обратную связь с людьми.
В ходе встречи, сообщил Володин, договорились, что Глеб Хор войдет в комитет Госдумы по бюджету и налогам, Виктор Кидяев – в экономический комитет, Виталий Ефимов – в комитет по транспорту, Николай Панков займется вопросами сельского хозяйства, Александр Стрелюхин – ЖКХ, Андрей Воробьев будет работать в комитете по промышленности.
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