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В Омске депутату дали десять суток после скандала на избирательном участке
В Омске депутату дали десять суток после скандала на избирательном участке - РИА Новости, 22.09.2021
В Омске депутату дали десять суток после скандала на избирательном участке
Депутата от фракции КПРФ в омском горсовете Дмитрия Петренко арестовали на 10 суток за неподчинение полицейскому на избирательном участке, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:38
2021-09-22T14:38
происшествия
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ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Депутата от фракции КПРФ в омском горсовете Дмитрия Петренко арестовали на 10 суток за неподчинение полицейскому на избирательном участке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского райсуда Омска.В пятницу, 17 сентября, в Telegram-канале Петренко, не участвовавшего в выборах в качестве кандидата, появилось несколько видеозаписей скандалов на избирательном участке №307 с участием его и сторонников. Как заявил РИА Новости глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко, председателя УИК "довели до полуистеричного состояния"."За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, назначили ему административное наказание в виде административного ареста в срок на 10 суток. Его арестовали в зале суда, заседание закончилось поздно вечером 21 сентября", - сказали в суде.Депутат имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней.Согласно видеозаписям в Telegram-канале депутата, конфликт на участке №307 начался после того, как председатель избирательной комиссии попросила полицейского вывести с участка Петренко, который, по её словам, не представлялся и снимал все на видео, хотя наблюдателем и кандидатом не является. В ответ Петренко потребовал принять его жалобу на председателя УИК. Та попросила его исправить заявление и подать от имени гражданина, а не депутата, так как подтверждающего документа у Петренко не оказалось.Затем, согласно видеозаписям, сотрудники полиции попросили Петренко прекратить видеосъемку, поскольку он не наблюдатель и не представитель СМИ. Депутат отказался, поэтому его повезли в участок составлять протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), следует из видеозаписи. Позднее Telegram-канале Петренко написали, что депутата увезли в Советский райсуд Омска.Информацию о конфликте РИА Новости подтвердили в областном избиркоме. В УМВД обстоятельства инцидента комментировать отказались.
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происшествия, омск, омская область, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
14:38 22.09.2021
 
В Омске депутату дали десять суток после скандала на избирательном участке

Депутата КПРФ Петренко арестовали на десять суток после скандала на избирательном участке

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Депутата от фракции КПРФ в омском горсовете Дмитрия Петренко арестовали на 10 суток за неподчинение полицейскому на избирательном участке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского райсуда Омска.
В пятницу, 17 сентября, в Telegram-канале Петренко, не участвовавшего в выборах в качестве кандидата, появилось несколько видеозаписей скандалов на избирательном участке №307 с участием его и сторонников. Как заявил РИА Новости глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко, председателя УИК "довели до полуистеричного состояния".
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"За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, назначили ему административное наказание в виде административного ареста в срок на 10 суток. Его арестовали в зале суда, заседание закончилось поздно вечером 21 сентября", - сказали в суде.
Депутат имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней.
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Согласно видеозаписям в Telegram-канале депутата, конфликт на участке №307 начался после того, как председатель избирательной комиссии попросила полицейского вывести с участка Петренко, который, по её словам, не представлялся и снимал все на видео, хотя наблюдателем и кандидатом не является. В ответ Петренко потребовал принять его жалобу на председателя УИК. Та попросила его исправить заявление и подать от имени гражданина, а не депутата, так как подтверждающего документа у Петренко не оказалось.
Затем, согласно видеозаписям, сотрудники полиции попросили Петренко прекратить видеосъемку, поскольку он не наблюдатель и не представитель СМИ. Депутат отказался, поэтому его повезли в участок составлять протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), следует из видеозаписи. Позднее Telegram-канале Петренко написали, что депутата увезли в Советский райсуд Омска.
Информацию о конфликте РИА Новости подтвердили в областном избиркоме. В УМВД обстоятельства инцидента комментировать отказались.
 
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