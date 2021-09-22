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На Ангарской улице в Москве перекрыли движение из-за ДТП
На Ангарской улице в Москве перекрыли движение из-за ДТП - РИА Новости, 22.09.2021
На Ангарской улице в Москве перекрыли движение из-за ДТП
Движение перекрыто на Ангарской улице в Москве из-за ДТП с участием двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T23:59
2021-09-22T23:59
2021-09-22T23:59
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Движение перекрыто на Ангарской улице в Москве из-за ДТП с участием двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Отмечается, что на Ангарской улице в районе дома 16 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города."Перекрыто движение по улице Ангарская в сторону Коровинского шоссе. По возможности, объезжайте данный участок. Объезд места ДТП осуществляется по улице Новая", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
На Ангарской улице в Москве перекрыли движение из-за ДТП
На Ангарской улице в Москве перекрыли движение из-за ДТП с участием двух автомобилей