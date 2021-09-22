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https://ria.ru/20210922/demonstranty-1751269496.html
Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Мельбурне
Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Мельбурне - РИА Новости, 22.09.2021
Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Мельбурне
Полиция применила резиновые пули в австралийском Мельбурне для разгона в среду демонстрантов, выступающих против локдаунов и обязательной вакцинации от... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:08
2021-09-22T12:08
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
мельбурн
австралия
виктория (австралия)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полиция применила резиновые пули в австралийском Мельбурне для разгона в среду демонстрантов, выступающих против локдаунов и обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил телеканал ABC.Протесты в Мельбурне продолжаются уже третий день подряд, власти штата Виктория усилили наряды полиции, которые разогнали несколько сотен человек, собравшихся у военного мемориала "Храм памяти"."Полиция стреляла, как оказалось, резиновыми пулями по протестующим, отказывающимся покидать "Храм памяти" Мельбурна", - сообщает телеканал.По его данным, полицейские также обстреливали толпу демонстрантов дымовыми шашками и опрыскивали их "перцовыми баллончиками", чтобы те покинули ступени перед мемориалом.Полиция задержала нескольких человек, которые не согласились разойтись, допросив их у раскладных столиков под открытым небом.Власти штата Виктория осудили попытку демонстрантов протестовать у стен военного мемориала, назвав это неприемлемым. Среди участников, как утверждаются, были представители ультраправых сил.По наблюдениям ABC, число демонстрантов в среду оказалось меньше, чем накануне в Мельбурне, когда собралось до 2000 человек.В столице штата полиция, как отмечает телеканал, "арестовывала людей на улицах, если они не могли объяснить причину, по которой они там находились".Управление безопасности гражданской авиации Австралии, как сообщает телеканал 9News, согласилось с требованием полиции штата Виктория закрыть воздушное пространство над Мельбурном до утра воскресенья "в интересах общественной безопасности". Тем самым СМИ теперь лишились возможности снимать демонстрации с вертолетов.Протесты под девизом "Шествие рабочих Виктории за свободу" в Мельбурне вспыхнули в понедельник и связаны с требованием властей привить всех строителей по крайне мере одной дозой вакцины от коронавируса к 23 сентября. Из-за медленной вакцинации в отрасли власти на две недели закрыли все стройки, хотя сейчас, как сообщает ABC, ведутся переговоры об открытии строительных площадок.
https://ria.ru/20210719/deportatsiya-1741804562.html
https://ria.ru/20210921/avstraliya-1751126602.html
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мельбурн
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в мире, вакцинация, мельбурн, австралия, виктория (австралия), коронавирус covid-19
12:08 22.09.2021
 
Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Мельбурне

Полиция применила резиновые пули для разгона митингующих против локдаунов в Мельбурне

© REUTERS / AAP Image/James RossПротест строителей в в Мельбурне, Австралия
Протест строителей в в Мельбурне, Австралия - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / AAP Image/James Ross
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полиция применила резиновые пули в австралийском Мельбурне для разгона в среду демонстрантов, выступающих против локдаунов и обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил телеканал ABC.
Протесты в Мельбурне продолжаются уже третий день подряд, власти штата Виктория усилили наряды полиции, которые разогнали несколько сотен человек, собравшихся у военного мемориала "Храм памяти".
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"Полиция стреляла, как оказалось, резиновыми пулями по протестующим, отказывающимся покидать "Храм памяти" Мельбурна", - сообщает телеканал.
По его данным, полицейские также обстреливали толпу демонстрантов дымовыми шашками и опрыскивали их "перцовыми баллончиками", чтобы те покинули ступени перед мемориалом.
Полиция задержала нескольких человек, которые не согласились разойтись, допросив их у раскладных столиков под открытым небом.
Власти штата Виктория осудили попытку демонстрантов протестовать у стен военного мемориала, назвав это неприемлемым. Среди участников, как утверждаются, были представители ультраправых сил.
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По наблюдениям ABC, число демонстрантов в среду оказалось меньше, чем накануне в Мельбурне, когда собралось до 2000 человек.
В столице штата полиция, как отмечает телеканал, "арестовывала людей на улицах, если они не могли объяснить причину, по которой они там находились".
Управление безопасности гражданской авиации Австралии, как сообщает телеканал 9News, согласилось с требованием полиции штата Виктория закрыть воздушное пространство над Мельбурном до утра воскресенья "в интересах общественной безопасности". Тем самым СМИ теперь лишились возможности снимать демонстрации с вертолетов.
Протесты под девизом "Шествие рабочих Виктории за свободу" в Мельбурне вспыхнули в понедельник и связаны с требованием властей привить всех строителей по крайне мере одной дозой вакцины от коронавируса к 23 сентября. Из-за медленной вакцинации в отрасли власти на две недели закрыли все стройки, хотя сейчас, как сообщает ABC, ведутся переговоры об открытии строительных площадок.
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