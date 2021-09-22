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В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации штамма "дельта"
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации штамма "дельта" - РИА Новости, 22.09.2021
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации штамма "дельта"
Дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта", но вероятность того, что этот вариант станет более опасным,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T06:39
2021-09-22T06:39
2021-09-22T07:08
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
камиль хафизов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта", но вероятность того, что этот вариант станет более опасным, невелика, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что, по опубликованным зарубежными учеными данным, вариант "дельта" практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам."Существует заметно больше возможных мутаций-кандидатов, которые могли бы повысить приспособленность дикого типа патогена, но не "дельты", чем тех, которые улучшили бы приспособленность именно этого штамма "дельта". Иными словами, вероятность развития "дельты" в еще более опасном направлении невелика", — заключил собеседник агентства.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
06:39 22.09.2021 (обновлено: 07:08 22.09.2021)
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации штамма "дельта"
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: штамм "дельта" будет меняться, но вряд ли станет опаснее