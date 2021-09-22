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В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий - РИА Новости, 22.09.2021
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий
Дело возбуждено на начальника исправительной колонии в Адыгее, который, по данным следствия, присвоил телефон осуждённого и через мобильное приложение перевёл... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:58
2021-09-22T16:58
происшествия
республика адыгея
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Дело возбуждено на начальника исправительной колонии в Адыгее, который, по данным следствия, присвоил телефон осуждённого и через мобильное приложение перевёл себе чужие деньги, сообщает республиканское СУСК."В отношении начальника ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея" возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в совершении кражи электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что дела возбуждены по материалам республиканского УФСБ."По данным следствия, подозреваемый 22.07.2021 в ходе проведения досмотра помещения общежития для лиц отбывающих наказание обнаружил мобильный телефон, находящийся в незаконном пользовании одного из осужденных... В нарушение установленного порядка изъятия запрещенных предметов, акт об изъятии запрещенного предмета не составил, а мобильный телефон присвоил себе… Он осуществил перевод электронных денежных средств с электронного кошелька на счет своего абонентского номера", - отмечается в релизе.Суд по ходатайству следователя избрал начальнику ИК меру пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20210921/sizo-1751142134.html
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происшествия, республика адыгея, россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:58 22.09.2021
 
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий

СК возбудил дело о превышении полномочий и краже на начальника колонии в Адыгее

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Дело возбуждено на начальника исправительной колонии в Адыгее, который, по данным следствия, присвоил телефон осуждённого и через мобильное приложение перевёл себе чужие деньги, сообщает республиканское СУСК.
"В отношении начальника ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея" возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в совершении кражи электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что дела возбуждены по материалам республиканского УФСБ.
"По данным следствия, подозреваемый 22.07.2021 в ходе проведения досмотра помещения общежития для лиц отбывающих наказание обнаружил мобильный телефон, находящийся в незаконном пользовании одного из осужденных... В нарушение установленного порядка изъятия запрещенных предметов, акт об изъятии запрещенного предмета не составил, а мобильный телефон присвоил себе… Он осуществил перевод электронных денежных средств с электронного кошелька на счет своего абонентского номера", - отмечается в релизе.
Суд по ходатайству следователя избрал начальнику ИК меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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ПроисшествияРеспублика АдыгеяРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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