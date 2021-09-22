https://ria.ru/20210922/delo-1751333304.html
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий - РИА Новости, 22.09.2021
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий
Дело возбуждено на начальника исправительной колонии в Адыгее, который, по данным следствия, присвоил телефон осуждённого и через мобильное приложение перевёл... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:58
2021-09-22T16:58
2021-09-22T16:58
происшествия
республика адыгея
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Дело возбуждено на начальника исправительной колонии в Адыгее, который, по данным следствия, присвоил телефон осуждённого и через мобильное приложение перевёл себе чужие деньги, сообщает республиканское СУСК."В отношении начальника ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея" возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в совершении кражи электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что дела возбуждены по материалам республиканского УФСБ."По данным следствия, подозреваемый 22.07.2021 в ходе проведения досмотра помещения общежития для лиц отбывающих наказание обнаружил мобильный телефон, находящийся в незаконном пользовании одного из осужденных... В нарушение установленного порядка изъятия запрещенных предметов, акт об изъятии запрещенного предмета не составил, а мобильный телефон присвоил себе… Он осуществил перевод электронных денежных средств с электронного кошелька на счет своего абонентского номера", - отмечается в релизе.Суд по ходатайству следователя избрал начальнику ИК меру пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20210921/sizo-1751142134.html
https://ria.ru/20210917/pobeg-1750461481.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий
СК возбудил дело о превышении полномочий и краже на начальника колонии в Адыгее
КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости.
Дело возбуждено на начальника исправительной колонии в Адыгее
, который, по данным следствия, присвоил телефон осуждённого и через мобильное приложение перевёл себе чужие деньги, сообщает республиканское СУСК.
"В отношении начальника ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея" возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в совершении кражи электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дела возбуждены по материалам республиканского УФСБ.
"По данным следствия, подозреваемый 22.07.2021 в ходе проведения досмотра помещения общежития для лиц отбывающих наказание обнаружил мобильный телефон, находящийся в незаконном пользовании одного из осужденных... В нарушение установленного порядка изъятия запрещенных предметов, акт об изъятии запрещенного предмета не составил, а мобильный телефон присвоил себе… Он осуществил перевод электронных денежных средств с электронного кошелька на счет своего абонентского номера", - отмечается в релизе.
Суд по ходатайству следователя избрал начальнику ИК меру пресечения в виде запрета определенных действий.