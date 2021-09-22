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"Нас ждет катастрофа": на что решился Минфин США из-за угрозы дефолта
"Нас ждет катастрофа": на что решился Минфин США из-за угрозы дефолта - РИА Новости, 22.09.2021
"Нас ждет катастрофа": на что решился Минфин США из-за угрозы дефолта
США уперлись в потолок государственного долга и больше не могут занимать. В августе Минфин ввел чрезвычайные меры, чтобы страна не объявила дефолт по своим... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:00
2021-09-22T08:11
экономика
сша
джо байден
дональд трамп
джанет йеллен
министерство финансов сша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. США уперлись в потолок государственного долга и больше не могут занимать. В августе Минфин ввел чрезвычайные меры, чтобы страна не объявила дефолт по своим обязательствам. Нужно либо срочно поднимать планку заимствований, либо приостановить действие соответствующего закона. Решать конгрессу, а там — разногласия. Глава финансового ведомства Джанет Йеллен просит не тянуть резину: ситуация близка к критической.Огромный долгВ разгар пандемии из-за огромных расходов и работающего на полную мощность печатного станка госдолг США превысил размер экономики. По всем прогнозам, это должно было случиться только через десять лет. Но произошло гораздо раньше — на поддержку национального хозяйства потратили слишком много.В 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. К концу марта 2021-го долг достиг 101 процента ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м. И теперь американские финансы уперлись в законодательно установленный максимум заимствований — 28,5 триллиона долларов.Ситуация не новая. После кризиса 2008-го планку постоянно повышают. В 2019-м Дональд Трамп подписал закон, позволяющий неограниченно увеличивать госдолг до 31 июля 2021-го. Затем — заморозка. Это означает, что министерство финансов не сможет привлечь дополнительные средства за счет продажи облигаций.Но без этого не обойтись. В бюджете — рекордная дыра. Ее латают в основном как раз реализацией государственных долговых бумаг. В 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов.Чрезвычайные мерыТаким образом, уже к августу нужно было либо повысить потолок госдолга, либо приостановить действие лимита. Однако этого не сделали до сих пор. Замаячила перспектива дефолта. Минфин объявил о чрезвычайных мерах.Среди них — сокращение инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. Пока это позволяет существовать без увеличения долга, высвобождая при этом пространство для размещения казначейством облигаций.Глава ведомства Джанет Йеллен просила конгресс принять решение "как можно скорее". Но за полтора месяца дело не сдвинулось с мертвой точки. По мнению демократов, действовать надо проверенным методом — поднять лимит. Республиканцы же требуют от президента Джо Байдена и правительства урезать расходы и сократить огромную задолженность.На днях Йеллен с тревогой сообщила: времени больше нет, бездействие чревато "масштабной экономической катастрофой". За последние 60 лет конгресс повышал потолок госдолга или приостанавливал его действие примерно 80 раз и "должен сделать это снова". В противном случае в октябре федеральное правительство не сможет платить по счетам."Подъем лимита не означает дополнительной траты денег налогоплательщиков. По сути, это увеличение баланса кредитной карты", — пишет Йеллен, обращаясь к конгрессу. Уже первого октября казначейству придется сократить расходы на 150 миллиардов долларов.ПрецедентВ США дефолта никогда не было. Но на этот раз риск вполне реален, предупредила Йеллен.В считанные дни миллионы американцев могут лишиться дохода. А государство потеряет наивысший кредитный рейтинг, означающий абсолютную степень доверия к национальной экономике и позволяющий правительству занимать под низкие ставки. Если рейтинг снизят, заимствования резко подорожают. Это обойдется в миллиарды не только федеральному правительству, но и частным компаниям.Неизбежны рост кредитных и ипотечных ставок, нехватка наличных денег. Безработица увеличится, социальные выплаты урежут. Это перечеркнет восстановление после пандемии, начнется экономический кризис.Сценарий дефолта США аналитики по-прежнему рассматривают как конец света. Никто не верит, что дойдет до худшего. Однако одни только разговоры об этом способны посеять панику на рынках.Так, например, в 2011-м из-за отказа палаты представителей поднять потолок заимствований и угрозы дефолта международное рейтинговое агентство Standard &amp; Poor’s понизило суверенный кредитный рейтинг США — впервые в истории. Следом чуть не случился обвал фондового рынка: индекс S&amp;P 500 падал пять дней подряд — до тех пор, пока законодатели не заключили сделку.
https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html
https://ria.ru/20210810/dollar-1745108608.html
https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html
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экономика, сша, джо байден, дональд трамп, джанет йеллен, министерство финансов сша
08:00 22.09.2021 (обновлено: 08:11 22.09.2021)
 

"Нас ждет катастрофа": на что решился Минфин США из-за угрозы дефолта

© AFP 2021 / Andrew CaballeroПрохожие перед зданием Министерства финансов США в Вашингтоне
Прохожие перед зданием Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / Andrew Caballero
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. США уперлись в потолок государственного долга и больше не могут занимать. В августе Минфин ввел чрезвычайные меры, чтобы страна не объявила дефолт по своим обязательствам. Нужно либо срочно поднимать планку заимствований, либо приостановить действие соответствующего закона. Решать конгрессу, а там — разногласия. Глава финансового ведомства Джанет Йеллен просит не тянуть резину: ситуация близка к критической.

Огромный долг

В разгар пандемии из-за огромных расходов и работающего на полную мощность печатного станка госдолг США превысил размер экономики. По всем прогнозам, это должно было случиться только через десять лет. Но произошло гораздо раньше — на поддержку национального хозяйства потратили слишком много.
В 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. К концу марта 2021-го долг достиг 101 процента ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м. И теперь американские финансы уперлись в законодательно установленный максимум заимствований — 28,5 триллиона долларов.
Ситуация не новая. После кризиса 2008-го планку постоянно повышают. В 2019-м Дональд Трамп подписал закон, позволяющий неограниченно увеличивать госдолг до 31 июля 2021-го. Затем — заморозка. Это означает, что министерство финансов не сможет привлечь дополнительные средства за счет продажи облигаций.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Но без этого не обойтись. В бюджете — рекордная дыра. Ее латают в основном как раз реализацией государственных долговых бумаг. В 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов.

Чрезвычайные меры

Таким образом, уже к августу нужно было либо повысить потолок госдолга, либо приостановить действие лимита. Однако этого не сделали до сих пор. Замаячила перспектива дефолта. Минфин объявил о чрезвычайных мерах.
Среди них — сокращение инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. Пока это позволяет существовать без увеличения долга, высвобождая при этом пространство для размещения казначейством облигаций.
Глава ведомства Джанет Йеллен просила конгресс принять решение "как можно скорее". Но за полтора месяца дело не сдвинулось с мертвой точки. По мнению демократов, действовать надо проверенным методом — поднять лимит. Республиканцы же требуют от президента Джо Байдена и правительства урезать расходы и сократить огромную задолженность.
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На днях Йеллен с тревогой сообщила: времени больше нет, бездействие чревато "масштабной экономической катастрофой". За последние 60 лет конгресс повышал потолок госдолга или приостанавливал его действие примерно 80 раз и "должен сделать это снова". В противном случае в октябре федеральное правительство не сможет платить по счетам.
"Подъем лимита не означает дополнительной траты денег налогоплательщиков. По сути, это увеличение баланса кредитной карты", — пишет Йеллен, обращаясь к конгрессу. Уже первого октября казначейству придется сократить расходы на 150 миллиардов долларов.

Прецедент

В США дефолта никогда не было. Но на этот раз риск вполне реален, предупредила Йеллен.
В считанные дни миллионы американцев могут лишиться дохода. А государство потеряет наивысший кредитный рейтинг, означающий абсолютную степень доверия к национальной экономике и позволяющий правительству занимать под низкие ставки. Если рейтинг снизят, заимствования резко подорожают. Это обойдется в миллиарды не только федеральному правительству, но и частным компаниям.
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Сценарий дефолта США аналитики по-прежнему рассматривают как конец света. Никто не верит, что дойдет до худшего. Однако одни только разговоры об этом способны посеять панику на рынках.
Так, например, в 2011-м из-за отказа палаты представителей поднять потолок заимствований и угрозы дефолта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный кредитный рейтинг США — впервые в истории. Следом чуть не случился обвал фондового рынка: индекс S&P 500 падал пять дней подряд — до тех пор, пока законодатели не заключили сделку.
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