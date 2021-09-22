https://ria.ru/20210922/byudzhet-1751290825.html
Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Главные цифры
Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Главные цифры - РИА Новости, 22.09.2021
Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Главные цифры
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, он нацелен на рост... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:03
инфографика
экономика
россия
инфляция
ввп
дефицит
проект федерального бюджета на 2022–2024 годы
социальная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751304409_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_e91dd2b3e1f8f78d833560643193012e.png
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, он нацелен на рост благополучия граждан, поэтому государство в ближайшие годы будет поэтапно увеличивать социальные расходы. Ключевые показатели основного финансового документа страны, озвученные до утверждения в Госдуме, — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751304409_360:0:2520:1620_1920x0_80_0_0_f7db6c5b31b86b82a92533528f6338e6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, инфляция, ввп, дефицит, проект федерального бюджета на 2022–2024 годы, социальная политика, курс доллара, образование, здравоохранение, инфографика