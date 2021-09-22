https://ria.ru/20210922/byudzhet-1751290825.html

Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Главные цифры

Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Главные цифры - РИА Новости, 22.09.2021

Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Главные цифры

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, он нацелен на рост... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:03

2021-09-22T15:03

2021-09-22T15:03

инфографика

экономика

россия

инфляция

ввп

дефицит

проект федерального бюджета на 2022–2024 годы

социальная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751304409_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_e91dd2b3e1f8f78d833560643193012e.png

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, он нацелен на рост благополучия граждан, поэтому государство в ближайшие годы будет поэтапно увеличивать социальные расходы. Ключевые показатели основного финансового документа страны, озвученные до утверждения в Госдуме, — в инфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, инфляция, ввп, дефицит, проект федерального бюджета на 2022–2024 годы, социальная политика, курс доллара, образование, здравоохранение, инфографика