https://ria.ru/20210922/bu-1751221875.html

Водителям объяснили, как выбрать надежный автомобиль из вторых рук

Водителям объяснили, как выбрать надежный автомобиль из вторых рук - РИА Новости, 22.09.2021

Водителям объяснили, как выбрать надежный автомобиль из вторых рук

Если нет денег на новый авто, можно купить с пробегом. Однако при покупке подержанной машины есть риски нарваться на целую кучу проблем — юридических,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T02:15

2021-09-22T02:15

2021-09-22T02:15

общество

авто

автостат

покупка

игорь моржаретто

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Если нет денег на новый авто, можно купить с пробегом. Однако при покупке подержанной машины есть риски нарваться на целую кучу проблем — юридических, технических, финансовых. Как купить автомобиль и при этом избежать множества подводных камней и ловушек, поджидающих автовладельца, рассказал "Прайму" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.При покупке машины с пробегом стоит руководствоваться несколькими правилами, которые помогут не потерять деньги и избежать проблем при дальнейшей ее эксплуатации.Первое и главное — даже подержанный автомобиль абсолютно любой марки должен быть относительно новым и свежим. Здесь надо ориентироваться на цену — она должна быть не менее половины его первоначальной стоимости.По его мнению, лучше покупать подержанную машину не с рук, а в компании, которая профессионально этим занимается, либо у официального дилера. Так есть гарантия, что перед продажей проверят ее юридическую чистоту и техническую составляющую. То же самое стоит сделать самому, если вы все же надумали приобрести авто у частника — это существенно облегчит вашу жизнь впоследствии.

https://ria.ru/20210921/shtrafy-1751064827.html

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общество, авто, автостат, покупка, игорь моржаретто