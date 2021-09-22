Водителям объяснили, как выбрать надежный автомобиль из вторых рук
Аналитик Моржаретто: цена авто с рук не может быть дешевле нового более чем вполовину
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Если нет денег на новый авто, можно купить с пробегом. Однако при покупке подержанной машины есть риски нарваться на целую кучу проблем — юридических, технических, финансовых. Как купить автомобиль и при этом избежать множества подводных камней и ловушек, поджидающих автовладельца, рассказал "Прайму" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
При покупке машины с пробегом стоит руководствоваться несколькими правилами, которые помогут не потерять деньги и избежать проблем при дальнейшей ее эксплуатации.
Первое и главное — даже подержанный автомобиль абсолютно любой марки должен быть относительно новым и свежим. Здесь надо ориентироваться на цену — она должна быть не менее половины его первоначальной стоимости.
"Допустим если цена нового автомобиля составляла миллион, то подержанный должен стоить не меньше 500 тысяч. Экономия здесь, как говорится, неуместна. Или во всяком случае она должна быть в разумных пределах. Приобретение подержанной машины меньше чем за половину цены новой приведет к тому, что потом потратите гораздо больше на ее ремонт, который будет длиться вечно. Автомомбиль превратиться в черную дыру, которая вытянет из вас все деньги" — предупредил Моржаретто.
По его мнению, лучше покупать подержанную машину не с рук, а в компании, которая профессионально этим занимается, либо у официального дилера. Так есть гарантия, что перед продажей проверят ее юридическую чистоту и техническую составляющую. То же самое стоит сделать самому, если вы все же надумали приобрести авто у частника — это существенно облегчит вашу жизнь впоследствии.