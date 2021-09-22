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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/braziliya-1751228340.html
Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
Глава минздрава Бразилии Марселу Кейрога, прибывший в Нью-Йорк с президентом страны Жаиром Болсонару на Генассамблею ООН, заболел COVID-19, сообщил сам министр... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:04
2021-09-22T05:04
распространение коронавируса
в мире
оон
бразилия
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
жаир болсонару
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Глава минздрава Бразилии Марселу Кейрога, прибывший в Нью-Йорк с президентом страны Жаиром Болсонару на Генассамблею ООН, заболел COVID-19, сообщил сам министр в Twitter.Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии сообщил, что карантин продлится 14 дней.Другие члены делегации прошли тесты, их результаты оказались отрицательными.Министр вакцинирован против коронавируса.
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в мире, оон, бразилия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, жаир болсонару, коронавирус covid-19
05:04 22.09.2021
 
Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19

Глава минздрава Бразилии Кейрога, прибывший в ООН с президентом страны, заболел COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТест на COVID-19
Тест на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Глава минздрава Бразилии Марселу Кейрога, прибывший в Нью-Йорк с президентом страны Жаиром Болсонару на Генассамблею ООН, заболел COVID-19, сообщил сам министр в Twitter.
"Сообщаю всем, что сегодня я сдал положительный тест на COVID-19. Я буду в карантине в США, согласно всем санитарным протоколам", - написал он.
Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии сообщил, что карантин продлится 14 дней.
Другие члены делегации прошли тесты, их результаты оказались отрицательными.
Министр вакцинирован против коронавируса.
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Распространение коронавирусаВ миреООНБразилияНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНЖаир БолсонаруКоронавирус COVID-19
 
 
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