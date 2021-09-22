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Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу
Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу - РИА Новости, 22.09.2021
Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу
Исландская певица Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу, сообщает NME. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T04:52
2021-09-22T04:52
2021-09-22T05:02
культура
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бьорк
исландия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Исландская певица Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу, сообщает NME. Концерты неоднократно откладывались из-за пандемии. Всего запланировано четыре выступления. Они пройдут в Рейкьявике, посмотреть онлайн их можно будет в любой точке мира. На каждом из них звезда будет выходить на сцену с участниками разных коллективов. Среди них музыканты из Исландского симфонического оркестра, хора Hamrahlið, септета Viibra и других.Концерты пройдут 11, 24, 31 октября и 15 ноября. Шоу проводится в помощь благотворительной организации, которая поддерживает женщин и мигрантов, прибывших в Исландию из разных стран.
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новости культуры, музыка, бьорк, исландия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Исландская певица Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу, сообщает
NME.
Концерты неоднократно откладывались из-за пандемии. Всего запланировано четыре выступления. Они пройдут в Рейкьявике, посмотреть онлайн их можно будет в любой точке мира. На каждом из них звезда будет выходить на сцену с участниками разных коллективов. Среди них музыканты из Исландского симфонического оркестра, хора Hamrahlið, септета Viibra и других.
Концерты пройдут 11, 24, 31 октября и 15 ноября.
Шоу проводится в помощь благотворительной организации, которая поддерживает женщин и мигрантов, прибывших в Исландию из разных стран.