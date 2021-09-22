https://ria.ru/20210922/bork-1751190691.html

Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу

Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу - РИА Новости, 22.09.2021

Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу

Исландская певица Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу, сообщает NME. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T04:52

2021-09-22T04:52

2021-09-22T05:02

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бьорк

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Исландская певица Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу, сообщает NME. Концерты неоднократно откладывались из-за пандемии. Всего запланировано четыре выступления. Они пройдут в Рейкьявике, посмотреть онлайн их можно будет в любой точке мира. На каждом из них звезда будет выходить на сцену с участниками разных коллективов. Среди них музыканты из Исландского симфонического оркестра, хора Hamrahlið, септета Viibra и других.Концерты пройдут 11, 24, 31 октября и 15 ноября. Шоу проводится в помощь благотворительной организации, которая поддерживает женщин и мигрантов, прибывших в Исландию из разных стран.

https://ria.ru/20201121/bjork-1585532115.html

исландия

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новости культуры, музыка, бьорк, исландия