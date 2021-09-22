https://ria.ru/20210922/bitkoin-1751222132.html

Названы характеристики стран, где могут признать биткоин

Названы характеристики стран, где могут признать биткоин - РИА Новости, 22.09.2021

Названы характеристики стран, где могут признать биткоин

Следом за Сальвадором, признавшим биткоин официальным платежным средством в июне, могут последовать и другие страны с неразвитой финансовой системой, зависящие... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:15

2021-09-22T03:15

2021-09-22T03:15

экономика

технологии

сша

сальвадор

европа

южная америка

биткоин

криптовалюта

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следом за Сальвадором, признавшим биткоин официальным платежным средством в июне, могут последовать и другие страны с неразвитой финансовой системой, зависящие от переводов средств из-за рубежа и оффшорные государства, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления “Правовое развитие” ЦСР Максим Башкатов.По его словам, политики могут пойти на это по совокупности ряда факторов — популизм, желание казаться ближе к народу, попытка привлечь инвесторов. Если граждане страны работают за рубежом и переводят в экономику немалые средства, переводы в биткоинах помогут избавить их от комиссий. Актуально это и для государств с неразвитой финансовой системой и низким проникновением системы банковских переводов.Всем этим характеристикам отвечает много государств, в том числе, Центральной и Южной Америки. Отдельные политики в них уже анонсировали такую возможность. Но важно учесть риски, связанные с признание биткоина законным платежным средством.“Такое признание означает, что экономика страны становится зависимой от крайне волатильного актива, на курс которого влияют десятки факторов, в том числе поведение иностранных государств. На такой отчаянный шаг может пойти государство, которое в погоне за развитием готово поставить на карту все или которому почти нечего терять. Сложно представить, что страны Европы или США в ближайшие годы хотя бы задумаются о признании биткоина законным платежным средством”, — считает Башкатов.

https://ria.ru/20210907/bitkoin-1749000319.html

сша

сальвадор

европа

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сша, сальвадор, европа, южная америка, биткоин, криптовалюта, максим башкатов