Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
Эксперт Башкатов: биткоин могут признать в странах с неразвитой финансовой системой
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следом за Сальвадором, признавшим биткоин официальным платежным средством в июне, могут последовать и другие страны с неразвитой финансовой системой, зависящие от переводов средств из-за рубежа и оффшорные государства, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления “Правовое развитие” ЦСР Максим Башкатов.
По его словам, политики могут пойти на это по совокупности ряда факторов — популизм, желание казаться ближе к народу, попытка привлечь инвесторов. Если граждане страны работают за рубежом и переводят в экономику немалые средства, переводы в биткоинах помогут избавить их от комиссий. Актуально это и для государств с неразвитой финансовой системой и низким проникновением системы банковских переводов.
Всем этим характеристикам отвечает много государств, в том числе, Центральной и Южной Америки. Отдельные политики в них уже анонсировали такую возможность. Но важно учесть риски, связанные с признание биткоина законным платежным средством.
“Такое признание означает, что экономика страны становится зависимой от крайне волатильного актива, на курс которого влияют десятки факторов, в том числе поведение иностранных государств. На такой отчаянный шаг может пойти государство, которое в погоне за развитием готово поставить на карту все или которому почти нечего терять. Сложно представить, что страны Европы или США в ближайшие годы хотя бы задумаются о признании биткоина законным платежным средством”, — считает Башкатов.
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