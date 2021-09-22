10:27 22.09.2021 (обновлено: 16:03 22.09.2021)
Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи
Котяков: Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект программы снижения молодежной безработицы, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Котяков.
Говоря о влиянии демографической ситуации на рынок труда, министр рассказал, что в настоящее время идет масштабная "переборка" государственной системы содействия занятости. Учитывая изменение возрастной структуры трудоспособного населения, министерство видит свою задачу в том, чтобы привлечь к работе максимальное число граждан, добавил он.
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"И особый акцент мы делаем на снижении безработицы среди молодежи. Президент об этом уже говорил на Питерском экономическом форуме. Мы сейчас подготовили проект такой программы совместно с министерствами просвещения, науки и образования, Росмолодежью, АСИ, коллегами из ВНИИ труда, Роструда", - пояснил Котяков.
Он отметил, что, с учетом трендов на рынке труда, вопросы профилизации и профессионального самоопределения молодежи надо сдвигать на более ранние периоды, в старшие классы школы. Министр добавил, что сейчас министерство работает над формированием предложений по введению раннего профессионального ориентирования – чтобы сразу после завершения колледжа или вуза молодой человек мог найти себя на рынке труда.
Федеральный проект "Содействие занятости населения" с 2021 года реализуются в рамках нацпроекта "Демография". Предусмотрена модернизация центров занятости, переобучение сотрудников служб занятости и внедрение единых стандартов работы. В 2021 году были внесены изменения в федеральный закон "О занятости населения", которые предусматривают переход на единую цифровую платформу в сфере труда и занятости, дистанционный формат оказания услуг центров занятости, внедрение федеральных стандартов.
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