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Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи
Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи - РИА Новости, 22.09.2021
Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи
Минтруд РФ подготовил проект программы снижения молодежной безработицы, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Котяков. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:27
2021-09-22T16:03
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
внии труда
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект программы снижения молодежной безработицы, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Котяков.Говоря о влиянии демографической ситуации на рынок труда, министр рассказал, что в настоящее время идет масштабная "переборка" государственной системы содействия занятости. Учитывая изменение возрастной структуры трудоспособного населения, министерство видит свою задачу в том, чтобы привлечь к работе максимальное число граждан, добавил он."И особый акцент мы делаем на снижении безработицы среди молодежи. Президент об этом уже говорил на Питерском экономическом форуме. Мы сейчас подготовили проект такой программы совместно с министерствами просвещения, науки и образования, Росмолодежью, АСИ, коллегами из ВНИИ труда, Роструда", - пояснил Котяков.Он отметил, что, с учетом трендов на рынке труда, вопросы профилизации и профессионального самоопределения молодежи надо сдвигать на более ранние периоды, в старшие классы школы. Министр добавил, что сейчас министерство работает над формированием предложений по введению раннего профессионального ориентирования – чтобы сразу после завершения колледжа или вуза молодой человек мог найти себя на рынке труда.Федеральный проект "Содействие занятости населения" с 2021 года реализуются в рамках нацпроекта "Демография". Предусмотрена модернизация центров занятости, переобучение сотрудников служб занятости и внедрение единых стандартов работы. В 2021 году были внесены изменения в федеральный закон "О занятости населения", которые предусматривают переход на единую цифровую платформу в сфере труда и занятости, дистанционный формат оказания услуг центров занятости, внедрение федеральных стандартов.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210921/bezrabotitsa-1751148446.html
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), агентство стратегических инициатив (аси), внии труда, антон котяков, россия
10:27 22.09.2021 (обновлено: 16:03 22.09.2021)
 
Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи

Котяков: Минтруд подготовил проект программы снижения безработицы среди молодежи

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект программы снижения молодежной безработицы, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Антон Котяков.
Говоря о влиянии демографической ситуации на рынок труда, министр рассказал, что в настоящее время идет масштабная "переборка" государственной системы содействия занятости. Учитывая изменение возрастной структуры трудоспособного населения, министерство видит свою задачу в том, чтобы привлечь к работе максимальное число граждан, добавил он.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:20
В Минэкономразвития спрогнозировали уровень безработицы в России
"И особый акцент мы делаем на снижении безработицы среди молодежи. Президент об этом уже говорил на Питерском экономическом форуме. Мы сейчас подготовили проект такой программы совместно с министерствами просвещения, науки и образования, Росмолодежью, АСИ, коллегами из ВНИИ труда, Роструда", - пояснил Котяков.
Он отметил, что, с учетом трендов на рынке труда, вопросы профилизации и профессионального самоопределения молодежи надо сдвигать на более ранние периоды, в старшие классы школы. Министр добавил, что сейчас министерство работает над формированием предложений по введению раннего профессионального ориентирования – чтобы сразу после завершения колледжа или вуза молодой человек мог найти себя на рынке труда.
Федеральный проект "Содействие занятости населения" с 2021 года реализуются в рамках нацпроекта "Демография". Предусмотрена модернизация центров занятости, переобучение сотрудников служб занятости и внедрение единых стандартов работы. В 2021 году были внесены изменения в федеральный закон "О занятости населения", которые предусматривают переход на единую цифровую платформу в сфере труда и занятости, дистанционный формат оказания услуг центров занятости, внедрение федеральных стандартов.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
Сайт общероссийского центра занятости - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 19:38
Росстат сообщил о снижении безработицы
 
ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Агентство стратегических инициатив (АСИ)ВНИИ трудаАнтон КотяковРоссия
 
 
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