https://ria.ru/20210922/benzin-1751295483.html

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд - РИА Новости, 22.09.2021

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:08

2021-09-22T14:08

2021-09-22T17:17

аи-95

экономика

бензин

спбмтсб

цены на нефть

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.Так, она достигла 60 176 рублей за тонну, поднявшись на 0,6 процента. Предыдущий максимум зафиксировали ровно два месяца назад — 22 июля тонна АИ-95 стоила 60 029 рублей. При этом розничные цены на бензин, по данным Росстата, с начала сентября перешли к снижению. Как подсчитало РИА Новости, в первую неделю месяца бензин подешевел впервые за год: средняя цена АИ-95 тогда упала на 16 копеек, до 49,82 рубля. Эта тенденция пока сохраняется. Как заявляло Минэнерго, в дальнейшем розничные цены на горючее будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции. По данным на 13 сентября, она составляет 6,84 процента в годовом выражении.В России действует демпфирующий механизм, предназначенный для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аи-95, экономика, бензин, спбмтсб, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)