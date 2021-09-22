https://ria.ru/20210922/belavia-1751326552.html
"Белавиа" удвоит число рейсов в Россию после снятия ограничений на полеты
"Белавиа" удвоит число рейсов в Россию после снятия ограничений на полеты - РИА Новости, 22.09.2021
"Белавиа" удвоит число рейсов в Россию после снятия ограничений на полеты
Белорусская авиакомпания "Белавиа" намерена удвоить рейсы в РФ после снятия российской стороной ограничений на полеты, введенных из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:27
2021-09-22T18:27
2021-09-22T18:27
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" намерена удвоить рейсы в РФ после снятия российской стороной ограничений на полеты, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности перевозчика Владимир Баркун.По его словам, общее количество полетов в Россию увеличится примерно в два раза — с 34 до 75 рейсов в неделю. В первую очередь это Москва и Санкт-Петербург. Также станет больше самолетов на региональных направлениях — это Казань, Самара, Уфа. Замгендиректора "Белавиа" также отметил, что осенью традиционно невысокий спрос на авиаперелеты. В межсезонье открывать новые направления рискованно. Между тем авиакомпания готова летать в любую точку России, если на это есть спрос."Мы прорабатываем новые направления — это Мурманск, Новосибирск, Махачкала. Но решение принимается на основе расчетов, прогноза загрузки, конечно же, будет зависеть от того, какие ценовые условия нам предоставят в аэропортах РФ", — сказал Баркун.Россия со вторника сняла все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
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казань, санкт-петербург, самара, уфа, москва, новости - туризм, белавиа, россия
"Белавиа" удвоит число рейсов в Россию после снятия ограничений на полеты
Белорусская авиакомпания "Белавиа" удвоит число рейсов в РФ — с 34 до 75 в неделю
МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" намерена удвоить рейсы в РФ после снятия российской стороной ограничений на полеты, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности перевозчика Владимир Баркун.
По его словам, общее количество полетов в Россию увеличится примерно в два раза — с 34 до 75 рейсов в неделю. В первую очередь это Москва и Санкт-Петербург. Также станет больше самолетов на региональных направлениях — это Казань, Самара, Уфа.
Замгендиректора "Белавиа" также отметил, что осенью традиционно невысокий спрос на авиаперелеты. В межсезонье открывать новые направления рискованно. Между тем авиакомпания готова летать в любую точку России, если на это есть спрос.
"Мы прорабатываем новые направления — это Мурманск, Новосибирск, Махачкала. Но решение принимается на основе расчетов, прогноза загрузки, конечно же, будет зависеть от того, какие ценовые условия нам предоставят в аэропортах РФ", — сказал Баркун.
Россия со вторника сняла все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией.