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Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена - РИА Новости, 22.09.2021
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:08
2021-09-22T22:08
в мире
сша
джо байден
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку.Американский социологический институт Gallup ранее опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что работу Байдена не одобряют 53% американцев – это максимум с начала его президентства."Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказал Псаки в ходе регулярного брифинга, объясняя позицию Белого дома по данному вопросу.По ее словам, в администрации Байдена "понимают эти обстоятельства". Вместе с тем, подчеркнула Псаки, целью команды президента США все так же остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан"."И мы делаем это на долгую перспективу", - указала пресс-секретарь Белого дома.
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в мире, сша, джо байден, дженнифер псаки
22:08 22.09.2021
 
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Псаки объяснила пандемией рекордное падение рейтингов Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления после терактов в Кабуле
Президент США Джо Байден во время выступления после терактов в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку.
Американский социологический институт Gallup ранее опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что работу Байдена не одобряют 53% американцев – это максимум с начала его президентства.
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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"Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказал Псаки в ходе регулярного брифинга, объясняя позицию Белого дома по данному вопросу.
По ее словам, в администрации Байдена "понимают эти обстоятельства". Вместе с тем, подчеркнула Псаки, целью команды президента США все так же остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан".
"И мы делаем это на долгую перспективу", - указала пресс-секретарь Белого дома.
 
В миреСШАДжо БайденДженнифер Псаки
 
 
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