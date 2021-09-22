https://ria.ru/20210922/bayden-1751383053.html

Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена

Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена - РИА Новости, 22.09.2021

Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:08

2021-09-22T22:08

2021-09-22T22:08

в мире

сша

джо байден

дженнифер псаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747457642_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_e3a0710c9bd46e22c4401fb7906b2ac1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку.Американский социологический институт Gallup ранее опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что работу Байдена не одобряют 53% американцев – это максимум с начала его президентства."Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказал Псаки в ходе регулярного брифинга, объясняя позицию Белого дома по данному вопросу.По ее словам, в администрации Байдена "понимают эти обстоятельства". Вместе с тем, подчеркнула Псаки, целью команды президента США все так же остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан"."И мы делаем это на долгую перспективу", - указала пресс-секретарь Белого дома.

https://ria.ru/20210922/bayden-1751324041.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, дженнифер псаки