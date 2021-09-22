https://ria.ru/20210922/bayden-1751383053.html
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена - РИА Новости, 22.09.2021
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:08
2021-09-22T22:08
2021-09-22T22:08
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку.Американский социологический институт Gallup ранее опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что работу Байдена не одобряют 53% американцев – это максимум с начала его президентства."Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказал Псаки в ходе регулярного брифинга, объясняя позицию Белого дома по данному вопросу.По ее словам, в администрации Байдена "понимают эти обстоятельства". Вместе с тем, подчеркнула Псаки, целью команды президента США все так же остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан"."И мы делаем это на долгую перспективу", - указала пресс-секретарь Белого дома.
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в мире, сша, джо байден, дженнифер псаки
Псаки объяснила рекордное падение рейтингов Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Псаки объяснила пандемией рекордное падение рейтингов Байдена
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила рекордное снижение рейтинга президента США Джо Байдена
продолжающейся пандемией коронавируса, отметив, что это не повлияет на планы американской администрации продвигать его повестку.
Американский социологический институт Gallup ранее опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что работу Байдена не одобряют 53% американцев – это максимум с начала его президентства.
"Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказал Псаки в ходе регулярного брифинга, объясняя позицию Белого дома по данному вопросу.
По ее словам, в администрации Байдена "понимают эти обстоятельства". Вместе с тем, подчеркнула Псаки, целью команды президента США все так же остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан".
"И мы делаем это на долгую перспективу", - указала пресс-секретарь Белого дома.