https://ria.ru/20210922/bayden-1751324041.html

Байдена обвинили в капитуляции после "позорного выступления" в ООН

Байдена обвинили в капитуляции после "позорного выступления" в ООН - РИА Новости, 22.09.2021

Байдена обвинили в капитуляции после "позорного выступления" в ООН

Речь президента США Джо Байдена с трибуны ООН еще раз напомнила всему миру, что американский лидер придерживается политического курса "бесконечной капитуляции", РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:27

2021-09-22T16:27

2021-09-22T17:31

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сша

оон

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генеральная ассамблея оон

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Байдена обвинили в капитуляции после позорного выступления в ООН

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена с трибуны ООН еще раз напомнила всему миру, что американский лидер придерживается политического курса "бесконечной капитуляции", заявила ведущая Fox News Лора Инграхам. Фрагмент передачи опубликован на сайте телеканала.Журналистка назвала обращение главы Белого дома "безвкусным" и "глобалистским"."Он поставил интересы мирового сообщества выше интересов Соединенных Штатов", — сказала она.В своей критике ведущая отметила, что слова Байдена о совместных успехах людей по всему миру контрастируют с финансовым и социальным положением самих американцев.Высокая смертность от COVID-19, миграционный кризис на американо-мексиканской границе, рост инфляции и безработицы. По мнению Инграхам, лидер Соединенных Штатов виновен во всех этих проблемах.К ее программе присоединился сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Политик также остался недоволен выступлением Байдена в ООН. По его мнению, слова главы Белого дома о холодной войне унижают Америку в глазах мировой общественности."Эта речь была позором в Организации Объединенных Наций. Джо Байден вошел в ООН и прикрепил гигантский знак "Пни меня" на спину дяди Сэма", — заключил Коттон.Накануне Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира. Он также призвал сплотиться перед охватившими мир кризисами, включая изменения климата и пандемию COVID-19.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления отрадными, но подчеркнул, что в речи не хватало слов о взаимоуважении стран и равенство.

https://ria.ru/20210922/bayden-1751257772.html

https://ria.ru/20210921/bayden-1751070294.html

https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html

арканзас

сша

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в мире, арканзас, сша, оон, дмитрий песков, джо байден, генеральная ассамблея оон