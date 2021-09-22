https://ria.ru/20210922/bayden-1751290610.html
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун - РИА Новости, 22.09.2021
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун
В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:46
2021-09-22T13:46
2021-09-22T15:43
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751180170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_703ebaf239e087b6e2f02e1eacad6071.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру "от Чечни до Камеруна", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув российский регион Чечня и африканскую страну Камерун.Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".
https://ria.ru/20210921/chechnya-1751200691.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751180170_445:99:3004:2018_1920x0_80_0_0_17bfb32fa0e0b65fcb051954af033acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, чеченская республика (чечня)
13:46 22.09.2021 (обновлено: 15:43 22.09.2021)
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун
Песков о словах Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун: этот пассаж "прошляпили" корректоры