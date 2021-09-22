https://ria.ru/20210922/bayden-1751290610.html

Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун

Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун - РИА Новости, 22.09.2021

Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун

В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:46

2021-09-22T13:46

2021-09-22T15:43

в мире

сша

дмитрий песков

джо байден

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру "от Чечни до Камеруна", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув российский регион Чечня и африканскую страну Камерун.Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".

https://ria.ru/20210921/chechnya-1751200691.html

сша

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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, чеченская республика (чечня)