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Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун - РИА Новости, 22.09.2021
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун
В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:46
2021-09-22T15:43
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру "от Чечни до Камеруна", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув российский регион Чечня и африканскую страну Камерун.Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".
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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, чеченская республика (чечня)
13:46 22.09.2021 (обновлено: 15:43 22.09.2021)
 
Песков прокомментировал слова Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун

Песков о словах Байдена про ЛГБТ, Чечню и Камерун: этот пассаж "прошляпили" корректоры

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают неверным с географической точки зрения заявление президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права сексуальных меньшинств по всему миру "от Чечни до Камеруна", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув российский регион Чечня и африканскую страну Камерун.
"Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - добавил Песков.
Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".
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В миреСШАДмитрий ПесковДжо БайденЧеченская республика (Чечня)
 
 
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