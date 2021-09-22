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Байден перепутал США и ООН во время речи
Байден перепутал США и ООН во время речи - РИА Новости, 22.09.2021
Байден перепутал США и ООН во время речи
Американский президент Джо Байден перепутал США и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:15
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в мире
сша
оон
талибан
сирия
доха
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский президент Джо Байден перепутал США и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил телеканал Sky News."Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации и, что самое важное, это присуще данной организации — Соединенным Штатам", — сказал он.Таким образом, Байден перепутал слова "states" (United States of America — США) и "nations" (United Nations — ООН).Глава Белого дома регулярно допускает ляпы в своих высказываниях. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не мог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", потому что забыл его имя.
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в мире, сша, оон, талибан, сирия, доха, джо байден, барак обама, дональд трамп
11:15 22.09.2021 (обновлено: 13:06 22.09.2021)
 
Байден перепутал США и ООН во время речи

Президент США Байден перепутал США и ООН во время речи на Генассамблее

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский президент Джо Байден перепутал США и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил телеканал Sky News.
"Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации и, что самое важное, это присуще данной организации — Соединенным Штатам", — сказал он.
Таким образом, Байден перепутал слова "states" (United States of America — США) и "nations" (United Nations — ООН).
Глава Белого дома регулярно допускает ляпы в своих высказываниях. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не мог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", потому что забыл его имя.
 
В миреСШАООНТалибанСирияДохаДжо БайденБарак ОбамаДональд Трамп
 
 
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