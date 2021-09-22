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Байден перепутал США и ООН во время речи

Байден перепутал США и ООН во время речи - РИА Новости, 22.09.2021

Байден перепутал США и ООН во время речи

Американский президент Джо Байден перепутал США и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:15

2021-09-22T11:15

2021-09-22T13:06

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сша

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский президент Джо Байден перепутал США и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил телеканал Sky News."Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации и, что самое важное, это присуще данной организации — Соединенным Штатам", — сказал он.Таким образом, Байден перепутал слова "states" (United States of America — США) и "nations" (United Nations — ООН).Глава Белого дома регулярно допускает ляпы в своих высказываниях. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не мог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", потому что забыл его имя.

сша

сирия

доха

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в мире, сша, оон, талибан, сирия, доха, джо байден, барак обама, дональд трамп