https://ria.ru/20210922/bastrykin-1751338989.html
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии - РИА Новости, 22.09.2021
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:15
2021-09-22T17:15
2021-09-22T17:18
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермь
пермский государственный университет
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сказала она.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава региона, ранения получили более 40 человек, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены в Москву.
https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь, пермский государственный университет, россия
17:15 22.09.2021 (обновлено: 17:18 22.09.2021)
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии
Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли требованиям меры безопасности в пермском вузе