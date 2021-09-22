Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/bastrykin-1751338989.html
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии - РИА Новости, 22.09.2021
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:15
2021-09-22T17:18
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермь
пермский государственный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сказала она.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава региона, ранения получили более 40 человек, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены в Москву.
https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь, пермский государственный университет, россия
17:15 22.09.2021 (обновлено: 17:18 22.09.2021)
 
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии

Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли требованиям меры безопасности в пермском вузе

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сказала она.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава региона, ранения получили более 40 человек, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены в Москву.
Константин Калинин и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 12:08
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермском госуниверситетеПроисшествияПермьПермский государственный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Источник: в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния