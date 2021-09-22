https://ria.ru/20210922/bastrykin-1751338989.html

Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии

Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии - РИА Новости, 22.09.2021

Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в ПГНИУ до трагедии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:15

2021-09-22T17:15

2021-09-22T17:18

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

пермь

пермский государственный университет

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сказала она.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава региона, ранения получили более 40 человек, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены в Москву.

https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

пермь

россия

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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь, пермский государственный университет, россия