https://ria.ru/20210922/bank-1751293705.html

ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса

ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 22.09.2021

ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса

Банк ВТБ (ПАО) запустил новый интернет-банк (0+) для клиентов малого и среднего бизнеса, что позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:01

2021-09-22T14:01

2021-09-22T14:01

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технологии

втб

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новый интернет-банк (0+) для клиентов малого и среднего бизнеса, что позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания предпринимателей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.В интернет-банке ВТБ Бизнес клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них: проведение расчетов, оформление депозитов, получение кредитов для бизнеса онлайн, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, оформление банковских гарантий и многое другое.Пользователи могут работать дистанционно от момента подключения до желаемого результата (например, получения средств по кредиту на расчетный счет). В случае возникновения вопросов предприниматели могут получить мгновенный ответ в чат-боте − сегодня 55% всех обращений через этот канал коммуникации обрабатываются автоматически.Новый интернет-банк реализован на омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов. Теперь предприниматель может начать операцию и общение с банком в одном канале, а завершить − в другом. Например, клиент приступает к оформлению платежа в интернет-банке, а заканчивает его в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, новый интернет банк СМБ на омниканальной платформе ВТБ был построен в результате слаженной работы 150 команд, которые всего за год создали "с нуля" больше 50 сервисов, обеспечивающих работу продуктов и каналов.

https://ria.ru/20210920/assistent-1750987568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, втб