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ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса
ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 22.09.2021
ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса
Банк ВТБ (ПАО) запустил новый интернет-банк (0+) для клиентов малого и среднего бизнеса, что позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:01
2021-09-22T14:01
новости компаний - экономика
технологии
втб
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новый интернет-банк (0+) для клиентов малого и среднего бизнеса, что позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания предпринимателей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.В интернет-банке ВТБ Бизнес клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них: проведение расчетов, оформление депозитов, получение кредитов для бизнеса онлайн, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, оформление банковских гарантий и многое другое.Пользователи могут работать дистанционно от момента подключения до желаемого результата (например, получения средств по кредиту на расчетный счет). В случае возникновения вопросов предприниматели могут получить мгновенный ответ в чат-боте − сегодня 55% всех обращений через этот канал коммуникации обрабатываются автоматически.Новый интернет-банк реализован на омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов. Теперь предприниматель может начать операцию и общение с банком в одном канале, а завершить − в другом. Например, клиент приступает к оформлению платежа в интернет-банке, а заканчивает его в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, новый интернет банк СМБ на омниканальной платформе ВТБ был построен в результате слаженной работы 150 команд, которые всего за год создали "с нуля" больше 50 сервисов, обеспечивающих работу продуктов и каналов.
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новости компаний - экономика, технологии, втб
14:01 22.09.2021
 

ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница банка ВТБ, в котором открылось новое отделение с распознаванием лиц на входе, в Москве
Сотрудница банка ВТБ, в котором открылось новое отделение с распознаванием лиц на входе, в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новый интернет-банк (0+) для клиентов малого и среднего бизнеса, что позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания предпринимателей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
В интернет-банке ВТБ Бизнес клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них: проведение расчетов, оформление депозитов, получение кредитов для бизнеса онлайн, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, оформление банковских гарантий и многое другое.
Пользователи могут работать дистанционно от момента подключения до желаемого результата (например, получения средств по кредиту на расчетный счет). В случае возникновения вопросов предприниматели могут получить мгновенный ответ в чат-боте − сегодня 55% всех обращений через этот канал коммуникации обрабатываются автоматически.
Новый интернет-банк реализован на омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов. Теперь предприниматель может начать операцию и общение с банком в одном канале, а завершить − в другом. Например, клиент приступает к оформлению платежа в интернет-банке, а заканчивает его в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.
"Омниканальная платформа помогает нам улучшать клиентский опыт. Теперь в наших digital-каналах представлены самые востребованные цифровые услуги и сервисы, которые позволяют клиентам малого и среднего бизнеса перевести большинство операций в онлайн-режим, экономить свое время, не отрываясь на рутинные операции. Мы уже приступили к миграции клиентов на новый интернет-банк и на 25% сократили время обработки обращений предпринимателей, что дает нам дополнительную положительную обратную связь. Перевод клиентов в новый интернет-банк мы планируем завершить в начале следующего года", − комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, новый интернет банк СМБ на омниканальной платформе ВТБ был построен в результате слаженной работы 150 команд, которые всего за год создали "с нуля" больше 50 сервисов, обеспечивающих работу продуктов и каналов.
"Архитектура нашей платформы позволила за шесть месяцев создать мобильное приложение и вывести в него 13 новых продуктов. Новый интернет-банк для предпринимателей обеспечивает клиентам возможность максимально комфортно и быстро проводить финансовые операции из любой удобной локации в любое удобное время", − заявил он.
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