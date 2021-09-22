https://ria.ru/20210922/avtobus-1751328794.html
Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии
Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии - РИА Новости, 22.09.2021
Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии
Полиция баварского административного округа Средняя Франкония заявляет, что в инциденте с предположительно вооруженным мужчиной в междугороднем автобусе,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:48
2021-09-22T16:48
2021-09-22T16:48
в мире
бавария
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_79e9a06fb7b366e2b19d37e735880116.jpg
БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Полиция баварского административного округа Средняя Франкония заявляет, что в инциденте с предположительно вооруженным мужчиной в междугороднем автобусе, направлявшемся в Сербию, нельзя говорить о захвате заложников, проявивший агрессию мужчина не удерживал никого насильно.Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса на автомагистрали A9, полиции пришлось перекрыть дорогу в обе стороны, на место прибыли силы специального назначения. Позже полиция сообщила о задержании 30-летнего гражданина Сербии.Как следует из заявления, в автобусе находились 11 пассажиров и 3 водителя, все они граждане Сербии. Во время поездки подозреваемый внезапно атаковал другого пассажира, повалил на пол и нанес несколько ударов в голову ногой, а также ударил по лицу женщину. При этом он угрожал им смертью и выкрикивал другие неразборчивые фразы, некоторые очевидцы заявили, что мужчина был вооружен. Из-за драки автобус остановился, пассажиры покинули салон, внутри с мужчиной остались три водителя.Травмы пострадавших оцениваются как легкие. Данных о том, что мужчина находился под воздействием каких-то веществ, нет.Прокуратура Нюрнберга-Фюрта потребовала арестовать мужчину по подозрению в покушении на убийство. Для других пассажиров и водителей автобуса был организован ночлег в гостинице, а также предоставлен новый автобус.
бавария
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бавария, сербия
Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии
Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в междугороднем автобусе в Баварии
БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости.
Полиция баварского административного округа Средняя Франкония заявляет, что в инциденте с предположительно вооруженным мужчиной в междугороднем автобусе, направлявшемся в Сербию
, нельзя говорить о захвате заложников, проявивший агрессию мужчина не удерживал никого насильно.
Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный человек взял в заложники
трех пассажиров автобуса на автомагистрали A9, полиции пришлось перекрыть дорогу в обе стороны, на место прибыли силы специального назначения. Позже полиция сообщила о задержании 30-летнего гражданина Сербии.
"В ходе обыска... на месте происшествия оружие не обнаружено. После допроса водителей удалось установить, что они добровольно оставались в автобусе с подозреваемым. Таким образом, нет никаких признаков, говорящих о ситуации с захватом заложников", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Как следует из заявления, в автобусе находились 11 пассажиров и 3 водителя, все они граждане Сербии. Во время поездки подозреваемый внезапно атаковал другого пассажира, повалил на пол и нанес несколько ударов в голову ногой, а также ударил по лицу женщину. При этом он угрожал им смертью и выкрикивал другие неразборчивые фразы, некоторые очевидцы заявили, что мужчина был вооружен. Из-за драки автобус остановился, пассажиры покинули салон, внутри с мужчиной остались три водителя.
Травмы пострадавших оцениваются как легкие. Данных о том, что мужчина находился под воздействием каких-то веществ, нет.
Прокуратура Нюрнберга-Фюрта потребовала арестовать мужчину по подозрению в покушении на убийство. Для других пассажиров и водителей автобуса был организован ночлег в гостинице, а также предоставлен новый автобус.