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Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии

Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии - РИА Новости, 22.09.2021

Полиция не подтвердила данные о захвате заложников в автобусе в Баварии

Полиция баварского административного округа Средняя Франкония заявляет, что в инциденте с предположительно вооруженным мужчиной в междугороднем автобусе,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:48

2021-09-22T16:48

2021-09-22T16:48

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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Полиция баварского административного округа Средняя Франкония заявляет, что в инциденте с предположительно вооруженным мужчиной в междугороднем автобусе, направлявшемся в Сербию, нельзя говорить о захвате заложников, проявивший агрессию мужчина не удерживал никого насильно.Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса на автомагистрали A9, полиции пришлось перекрыть дорогу в обе стороны, на место прибыли силы специального назначения. Позже полиция сообщила о задержании 30-летнего гражданина Сербии.Как следует из заявления, в автобусе находились 11 пассажиров и 3 водителя, все они граждане Сербии. Во время поездки подозреваемый внезапно атаковал другого пассажира, повалил на пол и нанес несколько ударов в голову ногой, а также ударил по лицу женщину. При этом он угрожал им смертью и выкрикивал другие неразборчивые фразы, некоторые очевидцы заявили, что мужчина был вооружен. Из-за драки автобус остановился, пассажиры покинули салон, внутри с мужчиной остались три водителя.Травмы пострадавших оцениваются как легкие. Данных о том, что мужчина находился под воздействием каких-то веществ, нет.Прокуратура Нюрнберга-Фюрта потребовала арестовать мужчину по подозрению в покушении на убийство. Для других пассажиров и водителей автобуса был организован ночлег в гостинице, а также предоставлен новый автобус.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, бавария, сербия