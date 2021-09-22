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В Германии назвали количество пострадавших при захвате заложников

В Германии назвали количество пострадавших при захвате заложников - РИА Новости, 22.09.2021

В Германии назвали количество пострадавших при захвате заложников

Два человека пострадали в ходе инцидента с захватом заложников в автобусе в земле Бавария на юге Германии, сообщила полиция административного округа Средняя... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T00:57

2021-09-22T00:57

2021-09-22T00:57

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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в ходе инцидента с захватом заложников в автобусе в земле Бавария на юге Германии, сообщила полиция административного округа Средняя Франкония.Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса на автомагистрали A9, полиции пришлось перекрыть дорогу в обе стороны, на место прибыли силы специального назначения. Позже полиция сообщила о задержании вооруженного мужчины.Как следует из заявления, вечером во вторник сербский междугородный автобус ехал в сторону Мюнхена, конечным пунктом назначения была Сербия. По неизвестной причине между пассажирами началась драка, в результате которой два человека получили легкие травмы. Автобус остановился, и пассажиры покинули салон, три водителя остались внутри вместе с 30-летним гражданином Сербии, который, как предполагается, был вооружен.Из предосторожности полиция перекрыла дорогу, на место прибыл спецназ, специально обученные сотрудники попытались вступить с вооруженным мужчиной в переговоры. По мобильному телефону удалось связаться с одним из водителей, после чего они покинули автобус, мужчина был задержан, он не оказывал сопротивления.Оружие пока обнаружить не удалось, правоохранители осматривают место происшествия.

https://ria.ru/20180309/1516063203.html

https://ria.ru/20170514/1494248484.html

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в мире, мюнхен, бавария, сербия, германия