https://ria.ru/20210922/aviabilety-1751299570.html

Россияне стали чаще летать за рубеж

Россияне стали чаще летать за рубеж - РИА Новости, 22.09.2021

Россияне стали чаще летать за рубеж

Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:42

2021-09-22T14:42

2021-09-22T14:42

туризм

отдых

армения

киргизия

турция

узбекистан

новости - туризм

авиабилеты

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.По данным аналитиков, число бронирований авиабилетов за границу в бархатный сезон выросло на 13 процентов по сравнению с августом.Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья — Армения, Узбекистан и Киргизия. Средний чек за перелет по этим направлениям снизился на 13 процентов. Если при оформлении билета в разгаре августа цена составляла в среднем восемь тысяч рублей в одну сторону, то к середине сентября сократилась до 6,3-6,6 тысячи рублей.Из курортных направлений в рейтинг вошли Турция, Греция, Кипр, ОАЭ, Италия, Египет и Черногория: стоимость авиабилетов по сравнению с 2020 годом не изменилась.

https://ria.ru/20210922/antalya-1751245889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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