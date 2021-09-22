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Туризм
https://ria.ru/20210922/aviabilety-1751299570.html
Россияне стали чаще летать за рубеж
Россияне стали чаще летать за рубеж - РИА Новости, 22.09.2021
Россияне стали чаще летать за рубеж
Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:42
2021-09-22T14:42
туризм
отдых
армения
киргизия
турция
узбекистан
новости - туризм
авиабилеты
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.По данным аналитиков, число бронирований авиабилетов за границу в бархатный сезон выросло на 13 процентов по сравнению с августом.Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья — Армения, Узбекистан и Киргизия. Средний чек за перелет по этим направлениям снизился на 13 процентов. Если при оформлении билета в разгаре августа цена составляла в среднем восемь тысяч рублей в одну сторону, то к середине сентября сократилась до 6,3-6,6 тысячи рублей.Из курортных направлений в рейтинг вошли Турция, Греция, Кипр, ОАЭ, Италия, Египет и Черногория: стоимость авиабилетов по сравнению с 2020 годом не изменилась.
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отдых, армения, киргизия, турция, узбекистан, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туту.ру, италия, кипр, куда поехать, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
14:42 22.09.2021
 

Россияне стали чаще летать за рубеж

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
По данным аналитиков, число бронирований авиабилетов за границу в бархатный сезон выросло на 13 процентов по сравнению с августом.
Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья — Армения, Узбекистан и Киргизия. Средний чек за перелет по этим направлениям снизился на 13 процентов. Если при оформлении билета в разгаре августа цена составляла в среднем восемь тысяч рублей в одну сторону, то к середине сентября сократилась до 6,3-6,6 тысячи рублей.
Из курортных направлений в рейтинг вошли Турция, Греция, Кипр, ОАЭ, Италия, Египет и Черногория: стоимость авиабилетов по сравнению с 2020 годом не изменилась.
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:29Туризм
Почти два миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала лета
 
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