https://ria.ru/20210922/aviabilety-1751299570.html
Россияне стали чаще летать за рубеж
Россияне стали чаще летать за рубеж - РИА Новости, 22.09.2021
Россияне стали чаще летать за рубеж
Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:42
2021-09-22T14:42
2021-09-22T14:42
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армения
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новости - туризм
авиабилеты
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.По данным аналитиков, число бронирований авиабилетов за границу в бархатный сезон выросло на 13 процентов по сравнению с августом.Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья — Армения, Узбекистан и Киргизия. Средний чек за перелет по этим направлениям снизился на 13 процентов. Если при оформлении билета в разгаре августа цена составляла в среднем восемь тысяч рублей в одну сторону, то к середине сентября сократилась до 6,3-6,6 тысячи рублей.Из курортных направлений в рейтинг вошли Турция, Греция, Кипр, ОАЭ, Италия, Египет и Черногория: стоимость авиабилетов по сравнению с 2020 годом не изменилась.
https://ria.ru/20210922/antalya-1751245889.html
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, как изменился спрос на авиабилеты за рубеж у российских туристов с наступлением осени, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
По данным аналитиков, число бронирований авиабилетов за границу в бархатный сезон выросло на 13 процентов по сравнению с августом.
Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья — Армения, Узбекистан и Киргизия. Средний чек за перелет по этим направлениям снизился на 13 процентов. Если при оформлении билета в разгаре августа цена составляла в среднем восемь тысяч рублей в одну сторону, то к середине сентября сократилась до 6,3-6,6 тысячи рублей.
Из курортных направлений в рейтинг вошли Турция, Греция, Кипр, ОАЭ, Италия, Египет и Черногория: стоимость авиабилетов по сравнению с 2020 годом не изменилась.