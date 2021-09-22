https://ria.ru/20210922/avariya-1751261040.html

Город в Воронежской области остался без воды из-за аварии

Город в Воронежской области остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 22.09.2021

Город в Воронежской области остался без воды из-за аварии

Авария на коллекторе в третий раз за два с небольшим месяца оставила без воды город Россошь Воронежской области, сообщает администрация Россошанского района. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:29

2021-09-22T11:29

2021-09-22T11:29

происшествия

россошь

воронежская область

россошанский район

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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Авария на коллекторе в третий раз за два с небольшим месяца оставила без воды город Россошь Воронежской области, сообщает администрация Россошанского района."Сегодня возникла аварийная ситуация на канализационном коллекторе на ул. М. Горького. Остановлен городской водозабор", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб района, информация об аварии поступила около получаса назад.Утром 22 августа из-за провала грунта на канализационном коллекторе по улице Максима Горького снова пришлось остановить подачу воды в части города. Под отключение попали свыше 300 многоквартирных домов с населением 33 153 человека, 19 социально значимых объектов, две больницы. Из-за сложившейся ситуации было объявлено, что детские сады города будут закрыты до устранения аварии. В течение нескольких дней на коллекторе образовалось еще три провала. В ночь на 25 августа - пятый по счету случай с момента аварии.Кроме того, в реке Россошь в черте города был установлен факт гибели рыбы в результате попадания в воду канализационных стоков. В городе был объявлен режим ЧС, принято решение о срочном монтаже обводной линии. Аварийные работы на месте коммунальной аварии, где заменили 91 метр аварийного трубопровода, завершились к утру четверга, 26 августа. Также был смонтирован обводной коллектор длиной около 390 метров. Население Россоши составляет 62,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20210921/avariya-1751082333.html

россошь

воронежская область

россошанский район

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происшествия, россошь, воронежская область, россошанский район