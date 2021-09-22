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США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS
США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS - РИА Новости, 22.09.2021
США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:13
2021-09-22T20:13
в мире
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европа
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джо байден
мид франции‎
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ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и договорились о начале консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, сообщает Елисейский дворец.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками."Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор по инициативе американского лидера, чтобы обсудить последствия заявлений, сделанных 15 сентября. Они согласились с тем, что открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции, и европейскими партнерами позволили бы избежать этой ситуации. Президент Байден заявил о своей стойкой приверженности этому вопросу", - говорится в коммюнике администрации французского президента."Главы двух государств решили начать углубленные консультации, направленные на создание условий, обеспечивающих доверие, и предложить конкретные меры для достижения общих целей", - отметили в Елисейском дворце.В Париже подтвердили, что встреча Макрона и Байдена должна состояться в Европе в конце октября.
https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html
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в мире, париж, сша, европа, франция, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон
20:13 22.09.2021
 
США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS

Макрон и Байден обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам из-за соглашения AUKUS

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и договорились о начале консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, сообщает Елисейский дворец.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор по инициативе американского лидера, чтобы обсудить последствия заявлений, сделанных 15 сентября. Они согласились с тем, что открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции, и европейскими партнерами позволили бы избежать этой ситуации. Президент Байден заявил о своей стойкой приверженности этому вопросу", - говорится в коммюнике администрации французского президента.
"Главы двух государств решили начать углубленные консультации, направленные на создание условий, обеспечивающих доверие, и предложить конкретные меры для достижения общих целей", - отметили в Елисейском дворце.
В Париже подтвердили, что встреча Макрона и Байдена должна состояться в Европе в конце октября.
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В миреПарижСШАЕвропаФранцияДжо БайденМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЭммануэль Макрон
 
 
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