https://ria.ru/20210922/aukus-1751373650.html

США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS

США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS - РИА Новости, 22.09.2021

США и Франция проведут углубленные консультации из-за соглашения AUKUS

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:13

2021-09-22T20:13

2021-09-22T20:13

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ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе состоявшего в среду телефонного разговора обсудили ситуацию с разрывом контракта по подлодкам и договорились о начале консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, сообщает Елисейский дворец.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками."Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор по инициативе американского лидера, чтобы обсудить последствия заявлений, сделанных 15 сентября. Они согласились с тем, что открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции, и европейскими партнерами позволили бы избежать этой ситуации. Президент Байден заявил о своей стойкой приверженности этому вопросу", - говорится в коммюнике администрации французского президента."Главы двух государств решили начать углубленные консультации, направленные на создание условий, обеспечивающих доверие, и предложить конкретные меры для достижения общих целей", - отметили в Елисейском дворце.В Париже подтвердили, что встреча Макрона и Байдена должна состояться в Европе в конце октября.

https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html

https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html

париж

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, сша, европа, франция, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон