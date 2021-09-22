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Экология
https://ria.ru/20210922/arktika-1751347192.html
В Москве открылась фотовыставка по итогам экспедиции в Арктику
В Москве открылась фотовыставка по итогам экспедиции в Арктику - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве открылась фотовыставка по итогам экспедиции в Арктику
В музее Парка Горького открылась фотовыставка по итогам экспедиции "Хозяин Арктики – 2021". На выставке представлены редкие фотографии белых медведей. Все... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:57
2021-09-22T18:40
экология
арктический совет
арктика
николай корчунов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В музее Парка Горького открылась фотовыставка по итогам экспедиции "Хозяин Арктики – 2021". На выставке представлены редкие фотографии белых медведей. Все снимки были сделаны за два месяца научной экспедиции."Наша выставка уникальна. Она уникальна тем, что там сделаны снимки с воздуха. Сделаны снимки, запечатлевшие реальное мечение медведя. Также мы отсняли материалы для видеофильма. Он должен будет появиться в скором времени", – рассказал генеральный директор фонда "Чистые моря" Василий Богословский.Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" проходила в два этапа. Первый этап полностью был посвящён авиамониторингу. А на втором этапе ученые исследовали острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа.Во время экспедиции с помощью вертолета были найдены белые медведи. Участники экспедиции надели на них спутниковые ошейники и взяли различные биологические пробы. Всего за время экспедиции было обследовано шесть белых медведей.Научный руководитель первого этапа экспедиции Дмитрий Глазов отметил, что в ходе исследований было собрано множество интересных данных, которые касаются не только белых медведей. Например, в ходе исследований с воздуха был обнаружен редкий вид моржа.Космонавт Валерий Токарев, который выступил в экспедиции в роли пилота самолета, отметил непростые погодные условия в Арктике. По его словам, погода была суровой и переменчивой, но благодаря профессионализму и слаженности всей команды тяжелые климатические условия никак не сказались на работе экспедиции."Арктика – она как очень красивая женщина, но очень ветреная. И, если ты внимание чуть-чуть ослабишь, она может изменить. И ты можешь оказаться в неудобной ситуации. Мне кажется, это такая точная аллегория погоды в Арктике", – поделился наблюдением Валерий Токарев.В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов отметил, что надеется, что данная экспедиция в дальнейшем может перерасти в международный проект.
https://ria.ru/20210918/arktika-1750644034.html
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арктический совет, арктика, николай корчунов, россия, новости - туризм
17:57 22.09.2021 (обновлено: 18:40 22.09.2021)
 

В Москве открылась фотовыставка по итогам экспедиции в Арктику

© РИА Новости / Владимир НаскидаевПосетители на фотовыставке по итогам экспедиции "Хозяин Арктики-2021"
Посетители на фотовыставке по итогам экспедиции Хозяин Арктики-2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Наскидаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В музее Парка Горького открылась фотовыставка по итогам экспедиции "Хозяин Арктики – 2021". На выставке представлены редкие фотографии белых медведей. Все снимки были сделаны за два месяца научной экспедиции.
"Наша выставка уникальна. Она уникальна тем, что там сделаны снимки с воздуха. Сделаны снимки, запечатлевшие реальное мечение медведя. Также мы отсняли материалы для видеофильма. Он должен будет появиться в скором времени", – рассказал генеральный директор фонда "Чистые моря" Василий Богословский.
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Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" проходила в два этапа. Первый этап полностью был посвящён авиамониторингу. А на втором этапе ученые исследовали острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа.
Во время экспедиции с помощью вертолета были найдены белые медведи. Участники экспедиции надели на них спутниковые ошейники и взяли различные биологические пробы. Всего за время экспедиции было обследовано шесть белых медведей.
© РИА Новости / Владимир НаскидаевОткрытие фотовыставки по итогам экспедиции "Хозяин Арктики-2021"
Открытие фотовыставки по итогам экспедиции Хозяин Арктики-2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Наскидаев
Открытие фотовыставки по итогам экспедиции "Хозяин Арктики-2021"
Научный руководитель первого этапа экспедиции Дмитрий Глазов отметил, что в ходе исследований было собрано множество интересных данных, которые касаются не только белых медведей. Например, в ходе исследований с воздуха был обнаружен редкий вид моржа.
"Это загадочный и один из краснокнижных видов моржа. Он называется лаптевский морж. Количество этих моржей в природе неизвестно и обнаружить их очень непросто. А мы увидели около 500 особей с самолета. Это, я считаю, еще одно из наших открытий", – сообщил Глазов.
Космонавт Валерий Токарев, который выступил в экспедиции в роли пилота самолета, отметил непростые погодные условия в Арктике. По его словам, погода была суровой и переменчивой, но благодаря профессионализму и слаженности всей команды тяжелые климатические условия никак не сказались на работе экспедиции.
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"Арктика – она как очень красивая женщина, но очень ветреная. И, если ты внимание чуть-чуть ослабишь, она может изменить. И ты можешь оказаться в неудобной ситуации. Мне кажется, это такая точная аллегория погоды в Арктике", – поделился наблюдением Валерий Токарев.
© РИА Новости / Владимир НаскидаевГенеральный директор фонда "Чистые моря" Василий Богословский на открытии фотовыставки по итогам экспедиции "Хозяин Арктики-2021"
Генеральный директор фонда Чистые моря Василий Богословский на открытии фотовыставки по итогам экспедиции Хозяин Арктики-2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Наскидаев
Генеральный директор фонда "Чистые моря" Василий Богословский на открытии фотовыставки по итогам экспедиции "Хозяин Арктики-2021"
В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов отметил, что надеется, что данная экспедиция в дальнейшем может перерасти в международный проект.
 
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