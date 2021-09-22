https://ria.ru/20210922/argentina-1751174773.html

Аргентина начнет постепенно открывать границы для иностранцев

Аргентина начнет постепенно открывать границы для иностранцев - РИА Новости, 22.09.2021

Аргентина начнет постепенно открывать границы для иностранцев

Аргентина с 1 октября начнет постепенно открывать границы для иностранцев, сначала смогут приезжать туристы из соседних государств, а еще через месяц — из... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:58

2021-09-22T03:58

2021-09-22T03:58

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Аргентина с 1 октября начнет постепенно открывать границы для иностранцев, сначала смогут приезжать туристы из соседних государств, а еще через месяц — из других стран, сообщила журналистам глава Минздрава Карла Виссотти."В рамках совместной работы с транспортными компаниями, миграционной службой и национальным агентством гражданской авиации обсуждали постепенное открытие границ. С 1 октября планируется разрешить въезд путешественников из соседних стран без необходимости проходить карантин, а также постепенное открытие наземных границ", — сказала она.Аргентина закрылась для иностранцев 15 марта 2020 года. Затем в ноябре того же года она приняла решение открыть границы для стран-соседей, но в декабре снова отгородилась. Кроме того, действуют жесткие ограничения по числу аргентинцев и резидентов, которые ежедневно могут въезжать в страну.Виссотти сообщила, что с 1 октября по 1 ноября планируется увеличить число прибывающих в Аргентину."С 1 ноября разрешается въезд иностранцев не только из соседних стран", — сказала министр. Чтобы не проходить карантин, они должны быть вакцинированы и предоставить тест по прилете, а затем сделать еще два анализа. Непривитые иностранцы должны будут соблюдать самоизоляцию.

https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html

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вакцинация, аргентина, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19