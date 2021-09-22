https://ria.ru/20210922/apple-1751255412.html
В Европе представят закон против Apple
В Европе представят закон против Apple - РИА Новости, 22.09.2021
В Европе представят закон против Apple
В Евросоюзе представят законопроект, который обяжет производителей электроники использовать универсальный разъем для зарядки. О готовности Европейской комиссии... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:05
2021-09-22T11:05
2021-09-22T11:05
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Евросоюзе представят законопроект, который обяжет производителей электроники использовать универсальный разъем для зарядки. О готовности Европейской комиссии к этому сообщает Reuters.Обсуждение законопроекта начнется 23 сентября. Евросоюз уже более десяти лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C. По мнению европейских чиновников, он поможет сократить количество электронного мусора и будет удобен для пользователей.И если большинство производителей Android-устройств используют USB-C, то Apple, в случае принятия закона, придется отказаться от проприетарного разъема Lightning. Последний, правда, уже практически исчез из планшетов iPad, но остается безальтернативным для iPhone.В самой компании Apple считают, что подобный закон навредит отрасли. Он не только затормозит инновации и создаст массу электронных отходов, но и будет раздражать потребителей.
https://ria.ru/20210921/sud-1751150396.html
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технологии, apple, google android, евросоюз, apple ipad, apple iphone