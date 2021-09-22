https://ria.ru/20210922/antisemitizm-1751327492.html

В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму

В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму - РИА Новости, 22.09.2021

В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму

Верховная рада Украины на заседании в среду приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, такое решение поддержали 283 парламентариев РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:41

2021-09-22T16:41

2021-09-22T16:41

в мире

украина

израиль

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880887_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_2d36bc149aea3cee0bfa1e923c733afa.jpg

КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в среду приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, такое решение поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В июне депутаты 252 голосами приняли законопроект в первом чтении.Закон дает определение понятию "антисемитизм". Согласно документу, антисемитизмом будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним". Проявлениями антисемитизма, согласно закону, являются: призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.К проявлениям антисемитизма депутаты также отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.Принятый закон раскритиковали во фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. По мнению депутата партии Ирины Геращенко, украинский парламент пытаются использовать для актуализации "российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине".

https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html

https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, израиль, верховная рада украины