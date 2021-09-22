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В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму
В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму - РИА Новости, 22.09.2021
В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму
Верховная рада Украины на заседании в среду приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, такое решение поддержали 283 парламентариев РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:41
2021-09-22T16:41
в мире
украина
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в среду приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, такое решение поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В июне депутаты 252 голосами приняли законопроект в первом чтении.Закон дает определение понятию "антисемитизм". Согласно документу, антисемитизмом будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним". Проявлениями антисемитизма, согласно закону, являются: призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.К проявлениям антисемитизма депутаты также отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.Принятый закон раскритиковали во фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. По мнению депутата партии Ирины Геращенко, украинский парламент пытаются использовать для актуализации "российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине".
https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html
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в мире, украина, израиль, верховная рада украины
16:41 22.09.2021
 
В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму

В Раде приняли закон о предотвращении антисемитизма и недопущении его проявлений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в среду приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, такое решение поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В июне депутаты 252 голосами приняли законопроект в первом чтении.
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Закон дает определение понятию "антисемитизм". Согласно документу, антисемитизмом будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним". Проявлениями антисемитизма, согласно закону, являются: призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.
К проявлениям антисемитизма депутаты также отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.
Принятый закон раскритиковали во фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. По мнению депутата партии Ирины Геращенко, украинский парламент пытаются использовать для актуализации "российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине".
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