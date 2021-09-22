https://ria.ru/20210922/an-26-1751349575.html

Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 завершены

Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 завершены - РИА Новости, 22.09.2021

Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 завершены

Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 завершились, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:05

2021-09-22T18:05

2021-09-22T19:22

происшествия

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 завершились, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС."Работа вертолетов закончилась, метеообстановка неблагоприятная", — пояснили в ведомстве.Сегодня днем технический рейс Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника. На борту судна находились шесть членов экипажа. Причиной ЧП, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, могла стать плохая погода.В поисках заняты более 70 спасателей и 20 единиц техники.Региональная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета, его взял на контроль центральный аппарат СК. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию.Ан-26 — военно-транспортный самолет, самый многочисленный в своем классе. Воздушное судно оснащено двумя турбовинтовыми и одним дополнительным реактивным двигателем. Экипаж — шесть человек, пассажировместимость — до 38, а грузоподъемность составляет 5,5 тысячи килограмм.

https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html

хабаровский край

хабаровск

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Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры МЧС Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра. 2021-09-22T18:05 true PT0M30S

Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры МЧС Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра. 2021-09-22T18:05 true PT0M30S

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском