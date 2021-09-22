https://ria.ru/20210922/an-26-1751344492.html
В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26
В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021
В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об обнаружении пропавшего самолета Ан-26. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:43
2021-09-22T17:43
2021-09-22T17:53
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об обнаружении пропавшего самолета Ан-26."На данный момент такой информацией не располагаем", - заявили РИА Новости в пресс-службе главка.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html
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исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском, происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия
17:43 22.09.2021 (обновлено: 17:53 22.09.2021)
В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26
В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего в Хабаровском крае Ан-26