https://ria.ru/20210922/an-26-1751344492.html

В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26

В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021

В МЧС не подтвердили сообщения СМИ об обнаружении пропавшего Ан-26

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об обнаружении пропавшего самолета Ан-26. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:43

2021-09-22T17:43

2021-09-22T17:53

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

происшествия

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об обнаружении пропавшего самолета Ан-26."На данный момент такой информацией не располагаем", - заявили РИА Новости в пресс-службе главка.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.

https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html

хабаровский край

хабаровск

россия

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исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском, происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия