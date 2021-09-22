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На Украине утвердили алфавит крымско-татарского языка на основе латиницы
На Украине утвердили алфавит крымско-татарского языка на основе латиницы - РИА Новости, 22.09.2021
На Украине утвердили алфавит крымско-татарского языка на основе латиницы
Кабинет министров Украины на заседании утвердил алфавит крымско-татарского языка на основе латинской графики. Трансляция шла на канале правительства в YouTube. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:53
2021-09-22T18:11
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кабинет министров украины
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании утвердил алфавит крымско-татарского языка на основе латинской графики. Трансляция шла на канале правительства в YouTube.Предложенный вариант состоит из 31 буквы.В пояснительной записке указывается, что на латиницу переведут образовательный процесс, который проходит на крымско-татарском языке, а также учебники.Осуществить это, как говорится в документе, нужно до 1 сентября 2025 года.Украинские власти считают, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Как пояснил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, переход увеличит интерес украинцев к крымско-татарскому языку.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал эту идею и заявил, что в этом нет никакой необходимости. Он также напомнил, что на Украине проживают лишь десять-пятнадцать тысяч крымских татар.До 1929 года крымско-татарский язык использовал арабский алфавит, позднее его перевели на латинскую основу, а с 1938 года — на кириллицу. В 1992-м язык планировали вернуть на латинскую графику, но переход так и не состоялся.
https://ria.ru/20210913/klimkin-1749916718.html
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в мире, украина, кабинет министров украины, эйваз умеров, россия
15:53 22.09.2021 (обновлено: 18:11 22.09.2021)
 
На Украине утвердили алфавит крымско-татарского языка на основе латиницы

Кабмин Украины утвердил алфавит крымско-татарского языка на основе латинской графики

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании утвердил алфавит крымско-татарского языка на основе латинской графики. Трансляция шла на канале правительства в YouTube.
Предложенный вариант состоит из 31 буквы.
В пояснительной записке указывается, что на латиницу переведут образовательный процесс, который проходит на крымско-татарском языке, а также учебники.
Осуществить это, как говорится в документе, нужно до 1 сентября 2025 года.
Украинские власти считают, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Как пояснил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, переход увеличит интерес украинцев к крымско-татарскому языку.
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Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал эту идею и заявил, что в этом нет никакой необходимости. Он также напомнил, что на Украине проживают лишь десять-пятнадцать тысяч крымских татар.
До 1929 года крымско-татарский язык использовал арабский алфавит, позднее его перевели на латинскую основу, а с 1938 года — на кириллицу. В 1992-м язык планировали вернуть на латинскую графику, но переход так и не состоялся.
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