https://ria.ru/20210922/akter-1751235529.html

Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон

Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон - РИА Новости, 22.09.2021

Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон

Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:41

2021-09-22T08:41

2021-09-22T11:27

культура

сша

"друзья" (сериал)

культура

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме.Причина смерти не уточняется.Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Снимался в сериалах "Твин Пикс" (1990), "Секретные материалы" (1993) и "Друзья" (1994), а также в полнометражных фильмах "День сурка" (1993) и "Между небом и землей" (2005). Наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" (1998).

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, "друзья" (сериал), культура