https://ria.ru/20210922/akter-1751235529.html
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон - РИА Новости, 22.09.2021
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:41
2021-09-22T08:41
2021-09-22T11:27
культура
сша
"друзья" (сериал)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751236844_0:0:2559:1440_1920x0_80_0_0_e86d1b8f8c1ab57ebe0973be0a3ea40e.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме.Причина смерти не уточняется.Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Снимался в сериалах "Твин Пикс" (1990), "Секретные материалы" (1993) и "Друзья" (1994), а также в полнометражных фильмах "День сурка" (1993) и "Между небом и землей" (2005). Наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" (1998).
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751236844_0:0:2559:1920_1920x0_80_0_0_2608279e9c5d7d999af18f01f5a90369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, "друзья" (сериал), культура
08:41 22.09.2021 (обновлено: 11:27 22.09.2021)
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
Актер Уилли Гарсон, снявшийся в сериале "Секс в большом городе", умер в возрасте 57 лет