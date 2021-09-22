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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон - РИА Новости, 22.09.2021
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:41
2021-09-22T11:27
культура
сша
"друзья" (сериал)
культура
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме.Причина смерти не уточняется.Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Снимался в сериалах "Твин Пикс" (1990), "Секретные материалы" (1993) и "Друзья" (1994), а также в полнометражных фильмах "День сурка" (1993) и "Между небом и землей" (2005). Наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" (1998).
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сша, "друзья" (сериал), культура
08:41 22.09.2021 (обновлено: 11:27 22.09.2021)
 
Умер актер из сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон

Актер Уилли Гарсон, снявшийся в сериале "Секс в большом городе", умер в возрасте 57 лет

© AP Photo / Taylor JewellАктер Уилли Гарсон
Актер Уилли Гарсон - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Taylor Jewell
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в инстаграме.

"Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром", — написал он.

Причина смерти не уточняется.
Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Снимался в сериалах "Твин Пикс" (1990), "Секретные материалы" (1993) и "Друзья" (1994), а также в полнометражных фильмах "День сурка" (1993) и "Между небом и землей" (2005). Наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" (1998).
 
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