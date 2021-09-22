https://ria.ru/20210922/advokat-1751284730.html

Защитник Сапеги и Дудникова получил российский статус адвоката

Защитник Сапеги и Дудникова получил российский статус адвоката - РИА Новости, 22.09.2021

Защитник Сапеги и Дудникова получил российский статус адвоката

Лишенный в Белоруссии адвокатской лицензии Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что получил в РФ статус адвоката и намерен продолжить представлять интересы... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:19

2021-09-22T13:19

2021-09-22T13:19

в мире

белоруссия

россия

задержание основателя telegram-канала nexta

софия сапега

егор дудников

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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Лишенный в Белоруссии адвокатской лицензии Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что получил в РФ статус адвоката и намерен продолжить представлять интересы задержанных ранее в республике россиян Софьи Сапеги и Егора Дудникова.Ранее минюст Белоруссии сообщил о лишении адвокатской лицензии Гашинского "из-за систематических нарушений" в профессиональной сфере. На тот момент Гашинский представлял интересы россиянина Дудникова, который был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Дудников содержится под стражей, ему грозит лишение свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также Гашинский являлся адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за ложного сообщения о минировании. Она обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящее время россиянка находится под домашним арестом."Я недавно получил статус адвоката в России", - сказал Гашинский.Он заявил, что планирует представлять в Белоруссии интересы россиян Сапеги и Дудникова. "Планирую. Буду заявлять об этом и просить допуск к ним. Посмотрим, что ответят белорусские госорганы. Поскольку у нас Союзное государство (с Россией – ред.) и согласно двусторонним правовым договорам, я полагаю, нет никаких препятствий для того, чтобы я, имея статус адвоката в РФ, представлял на территории Беларуси интересы граждан России", - сказал собеседник.Он высказал мнение, что российские адвокаты не должны считаться иностранными в Белоруссии. При этом собеседник обратил внимание, что представлять услуги в Белоруссии также могут и иностранные адвокаты, включенные в соответствующий реестр. По словам собеседника, поскольку он получил статус адвоката в России, у него также есть возможность подать заявление на включение в реестр иностранных адвокатов.Гашинский подчеркнул, что сразу после решения необходимых технических моментов он намерен подключиться к представлению интересов россиян. По его словам, с их стороны и со стороны их семей нет возражений по возобновлению сотрудничества.

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html

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в мире, белоруссия, россия, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега, егор дудников