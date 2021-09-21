https://ria.ru/20210921/zhile-1751085295.html

В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года

В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года - РИА Новости, 21.09.2021

В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года

Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Приморье до конца 2021 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:23

2021-09-21T10:23

2021-09-21T10:23

общество

приморский край

владивосток

дальний восток

алексей чекунков

жилье

"дом.рф"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Приморье до конца 2021 года, сообщает правительство региона."Еще 575 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Приморье в 2021 году… До конца года в Приморском крае будут сданы 45 многоквартирных домов площадью почти 375 тысяч квадратных метров. Большая часть домов – 25 – строятся во Владивостоке. Также в крае запланировано ввести 200 тысяч квадратных метров индивидуального жилья", – говорится в сообщении.В Приморский край недавно пришли три крупных федеральных девелопера: строительно-инвестиционная корпорация "Девелопмент-Юг", холдинг "Талан" и группа компаний ПИК, уже приступившая строительству нового жилого комплекса в районе бухты Патрокл."Сделан еще один большой шаг – это запуск пилотного проекта "Дальневосточный квартал", который подразумевает строительство жилья по стандартам АО "ДОМ.РФ". В Приморском крае это комплексное жилищное строительство жилья с отделкой, современной инженерной инфраструктурой и благоустройством. При этом стоимость квадратного метра планируется снизить на 10-15%", – сказал министр строительства региона Виталий Блоцкий, чьи слова приводятся в сообщении.В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году в крае необходимо сдать 825 тысяч квадратных метров жилья, в 2022 году - увеличить объем строительства до 1 миллиона.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков говорил, что к реализации "Дальневосточных кварталов" подключатся все регионы Дальнего Востока. Увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 миллиона "квадратов". Программа предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч "квадратов" каждый. Ожидается, что проект будет запущен в этом году.

https://ria.ru/20210917/dorogi-1750441387.html

https://ria.ru/20210914/primore-1749938034.html

https://ria.ru/20210826/transplantatsiya-1747285868.html

приморский край

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дальний восток

россия

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общество, приморский край, владивосток, дальний восток, алексей чекунков, жилье, "дом.рф", россия