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В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года
В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года - РИА Новости, 21.09.2021
В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года
Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Приморье до конца 2021 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:23
2021-09-21T10:23
общество
приморский край
владивосток
дальний восток
алексей чекунков
жилье
"дом.рф"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Приморье до конца 2021 года, сообщает правительство региона."Еще 575 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Приморье в 2021 году… До конца года в Приморском крае будут сданы 45 многоквартирных домов площадью почти 375 тысяч квадратных метров. Большая часть домов – 25 – строятся во Владивостоке. Также в крае запланировано ввести 200 тысяч квадратных метров индивидуального жилья", – говорится в сообщении.В Приморский край недавно пришли три крупных федеральных девелопера: строительно-инвестиционная корпорация "Девелопмент-Юг", холдинг "Талан" и группа компаний ПИК, уже приступившая строительству нового жилого комплекса в районе бухты Патрокл."Сделан еще один большой шаг – это запуск пилотного проекта "Дальневосточный квартал", который подразумевает строительство жилья по стандартам АО "ДОМ.РФ". В Приморском крае это комплексное жилищное строительство жилья с отделкой, современной инженерной инфраструктурой и благоустройством. При этом стоимость квадратного метра планируется снизить на 10-15%", – сказал министр строительства региона Виталий Блоцкий, чьи слова приводятся в сообщении.В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году в крае необходимо сдать 825 тысяч квадратных метров жилья, в 2022 году - увеличить объем строительства до 1 миллиона.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков говорил, что к реализации "Дальневосточных кварталов" подключатся все регионы Дальнего Востока. Увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 миллиона "квадратов". Программа предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч "квадратов" каждый. Ожидается, что проект будет запущен в этом году.
https://ria.ru/20210917/dorogi-1750441387.html
https://ria.ru/20210914/primore-1749938034.html
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общество, приморский край, владивосток, дальний восток, алексей чекунков, жилье, "дом.рф", россия
10:23 21.09.2021
 
В Приморье почти 600 тысяч квадратных метров жилья сдадут до конца года

Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Приморье до конца 2021 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Приморье до конца 2021 года, сообщает правительство региона.
"Еще 575 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Приморье в 2021 году… До конца года в Приморском крае будут сданы 45 многоквартирных домов площадью почти 375 тысяч квадратных метров. Большая часть домов – 25 – строятся во Владивостоке. Также в крае запланировано ввести 200 тысяч квадратных метров индивидуального жилья", – говорится в сообщении.
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В Приморский край недавно пришли три крупных федеральных девелопера: строительно-инвестиционная корпорация "Девелопмент-Юг", холдинг "Талан" и группа компаний ПИК, уже приступившая строительству нового жилого комплекса в районе бухты Патрокл.
"Сделан еще один большой шаг – это запуск пилотного проекта "Дальневосточный квартал", который подразумевает строительство жилья по стандартам АО "ДОМ.РФ". В Приморском крае это комплексное жилищное строительство жилья с отделкой, современной инженерной инфраструктурой и благоустройством. При этом стоимость квадратного метра планируется снизить на 10-15%", – сказал министр строительства региона Виталий Блоцкий, чьи слова приводятся в сообщении.
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В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году в крае необходимо сдать 825 тысяч квадратных метров жилья, в 2022 году - увеличить объем строительства до 1 миллиона.
В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков говорил, что к реализации "Дальневосточных кварталов" подключатся все регионы Дальнего Востока. Увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 миллиона "квадратов". Программа предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч "квадратов" каждый. Ожидается, что проект будет запущен в этом году.
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ОбществоПриморский крайВладивостокДальний ВостокАлексей ЧекунковЖилье"Дом.РФ"Россия
 
 
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