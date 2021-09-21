https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751131935.html
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11 - РИА Новости, 21.09.2021
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11
Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:04
2021-09-21T14:04
2021-09-21T14:54
в мире
нью-йорк (город)
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
теракты 11 сентября (2001)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118228_0:144:1969:1252_1920x0_80_0_0_d828aac7e07f7f2133fe0c751d62ee80.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его подписчиков в Twitter.Многие пользователи выразили удивление, так как со дня годовщины трагедии и проведения памятных мероприятий прошло уже больше недели."Теперь ждем поздравления с Днем знаний", — написал один из комментаторов."Опомнился. Десять дней прошло", — добавил другой."Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", — заявила подписчица.Тем не менее не все читатели были так категоричны в высказываниях и заступились за украинского лидера.Однако на этом критика не закончилась. Некоторые комментаторы обратили внимание на внешний вид президента Украины, осудив его за появление в таком важном месте без пиджака."Неглаженые и мятые штаны", — подчеркнул еще один пользователь.Накануне Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. СМИ распространили кадры, на которых украинский лидер пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября в кроссовках.
https://ria.ru/20210904/azarov-1748720870.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/zelenskiy-1745573505.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118228_0:0:1969:1478_1920x0_80_0_0_4f1331716effb3f3ae76fa9ff1230fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, теракты 11 сентября (2001)
14:04 21.09.2021 (обновлено: 14:54 21.09.2021)
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11
В Twitter раскритиковали Зеленского за несвоевременное упоминание трагедии 11 сентября
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Твит Владимира Зеленского
о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его подписчиков в Twitter
.
"Двадцать лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек. Двенадцать из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11", — написал президент под фотографией.
Многие пользователи выразили удивление, так как со дня годовщины трагедии и проведения памятных мероприятий прошло уже больше недели.
"Теперь ждем поздравления с Днем знаний", — написал один из комментаторов.
"Опомнился. Десять дней прошло", — добавил другой.
"Сейчас еще посочувствует о годовщине начала Второй мировой", — заключил третий.
"Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", — заявила подписчица.
Тем не менее не все читатели были так категоричны в высказываниях и заступились за украинского лидера.
"Может, потому что Зеленский сделал это фото сегодня во время поездки в США? Почтил память тех, кто погиб тогда, но сегодня? Что в этом плохого?" — задалась вопросом одна из них.
Однако на этом критика не закончилась. Некоторые комментаторы обратили внимание на внешний вид президента Украины
, осудив его за появление в таком важном месте без пиджака.
"Неглаженые и мятые штаны", — подчеркнул еще один пользователь.
Накануне Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. СМИ распространили кадры, на которых украинский лидер пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября в кроссовках.