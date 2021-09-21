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https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751131935.html
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11 - РИА Новости, 21.09.2021
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11
Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:04
2021-09-21T14:54
в мире
нью-йорк (город)
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
теракты 11 сентября (2001)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его подписчиков в Twitter.Многие пользователи выразили удивление, так как со дня годовщины трагедии и проведения памятных мероприятий прошло уже больше недели."Теперь ждем поздравления с Днем знаний", — написал один из комментаторов."Опомнился. Десять дней прошло", — добавил другой."Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", — заявила подписчица.Тем не менее не все читатели были так категоричны в высказываниях и заступились за украинского лидера.Однако на этом критика не закончилась. Некоторые комментаторы обратили внимание на внешний вид президента Украины, осудив его за появление в таком важном месте без пиджака."Неглаженые и мятые штаны", — подчеркнул еще один пользователь.Накануне Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. СМИ распространили кадры, на которых украинский лидер пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября в кроссовках.
https://ria.ru/20210904/azarov-1748720870.html
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в мире, нью-йорк (город), владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, теракты 11 сентября (2001)
14:04 21.09.2021 (обновлено: 14:54 21.09.2021)
 
В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11

В Twitter раскритиковали Зеленского за несвоевременное упоминание трагедии 11 сентября

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский у мемориала 9/11 в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский у мемориала 9/11 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его подписчиков в Twitter.

"Двадцать лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек. Двенадцать из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11", — написал президент под фотографией.

Многие пользователи выразили удивление, так как со дня годовщины трагедии и проведения памятных мероприятий прошло уже больше недели.
"Теперь ждем поздравления с Днем знаний", — написал один из комментаторов.
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"Опомнился. Десять дней прошло", — добавил другой.

"Сейчас еще посочувствует о годовщине начала Второй мировой", — заключил третий.

"Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", — заявила подписчица.
Тем не менее не все читатели были так категоричны в высказываниях и заступились за украинского лидера.

"Может, потому что Зеленский сделал это фото сегодня во время поездки в США? Почтил память тех, кто погиб тогда, но сегодня? Что в этом плохого?" — задалась вопросом одна из них.

Однако на этом критика не закончилась. Некоторые комментаторы обратили внимание на внешний вид президента Украины, осудив его за появление в таком важном месте без пиджака.
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"Неглаженые и мятые штаны", — подчеркнул еще один пользователь.
Накануне Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. СМИ распространили кадры, на которых украинский лидер пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября в кроссовках.
 
В миреНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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