https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751131935.html

В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11

В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11 - РИА Новости, 21.09.2021

В Twitter разозлились на Зеленского из-за поста о мемориале 9/11

Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:04

2021-09-21T14:04

2021-09-21T14:54

в мире

нью-йорк (город)

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

теракты 11 сентября (2001)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118228_0:144:1969:1252_1920x0_80_0_0_d828aac7e07f7f2133fe0c751d62ee80.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Твит Владимира Зеленского о посещении Национального мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября 2001 года, вызвал негативную реакцию со стороны его подписчиков в Twitter.Многие пользователи выразили удивление, так как со дня годовщины трагедии и проведения памятных мероприятий прошло уже больше недели."Теперь ждем поздравления с Днем знаний", — написал один из комментаторов."Опомнился. Десять дней прошло", — добавил другой."Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", — заявила подписчица.Тем не менее не все читатели были так категоричны в высказываниях и заступились за украинского лидера.Однако на этом критика не закончилась. Некоторые комментаторы обратили внимание на внешний вид президента Украины, осудив его за появление в таком важном месте без пиджака."Неглаженые и мятые штаны", — подчеркнул еще один пользователь.Накануне Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. СМИ распространили кадры, на которых украинский лидер пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября в кроссовках.

https://ria.ru/20210904/azarov-1748720870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/zelenskiy-1745573505.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нью-йорк (город), владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, теракты 11 сентября (2001)