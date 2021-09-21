https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751115735.html
Эксперт раскритиковал Зеленского за появление у мемориала 9/11 в кроссовках
Эксперт раскритиковал Зеленского за появление у мемориала 9/11 в кроссовках - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт раскритиковал Зеленского за появление у мемориала 9/11 в кроссовках
Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:38
2021-09-21T12:38
2021-09-21T12:52
в мире
украина
сша
владимир зеленский
теракты 11 сентября (2001)
сергей орджоникидзе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе рассказал РИА Новости, почему появление президента Украины Владимира Зеленского в кроссовках на мероприятии в честь памяти жертв терактов 9/11 в Нью-Йорке является неуважением.Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ряд СМИ распространили кадры, на которых Зеленский пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 9/11 в Нью-Йорке в кроссовках."Это неуместно, потому что, знаете, на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего, и в первую очередь, глав государств, правительств и министров иностранных дел. Протокол исходит не из того, что просто так принято и все, он исходит из уважения к тому мероприятию, которое проводится. В данном случае речь идет об уважении к погибшим, к людям, пострадавшим в теракте. Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу вечного огня у кремлевской стены в трусах", - сказал он.По словам бывшего дипломата, такое поведение демонстрирует "неуважение, наплевательское отношение, а главное - непонимание важности момента". "Ведь политики не просто для себя одеваются, а в знак памяти невинно погибшим людям. Это очень важно - понимать такие вещи, тем боле очень важно понимать главе государства", - подчеркнул он.Это уже не первый раз, когда внешний вид четы Зеленских вызывает вопросы. В апреле критике в соцсетях подверглась супруга украинского лидера Елена Зеленская, которая в ходе рабочего визита ее мужа во Францию пришла на мероприятие в Версаль в белых кроссовках.Орджоникидзе предположил, что неудачи четы Зеленских в соблюдении протокола связаны с "остаточным актерским мышлением". "У них мышление такое. Он же актер, насколько я понимаю, и вот у него остаточное актерское мышление: если так модно, то и я буду так одеваться, может быть, на меня обратят внимание как на президента, модно одетого", - отметил эксперт.Он добавил, что ни президент России Владимир Путин, ни глава США Джозеф Байден, ни французский лидер Эммануэль Макрон никогда в жизни так себя не повели бы. "Это же совершенно понятно: все в жизни надо делать к месту, и президентам тоже надо делать все уместно. А если это неуместно, нарушает протокол, это смехотворно и обидно. Так нельзя вести себя, тем более в таких случаях", - резюмировал бывший дипломат.
https://ria.ru/20210920/zelenskiy-1751063037.html
https://ria.ru/20210912/analitik-1749776150.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, теракты 11 сентября (2001), сергей орджоникидзе
12:38 21.09.2021 (обновлено: 12:52 21.09.2021)
Эксперт раскритиковал Зеленского за появление у мемориала 9/11 в кроссовках
Дипломат Орджоникидзе: появление Зеленского у мемориала 9/11 в кроссовках — это неуважение
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе
рассказал РИА Новости, почему появление президента Украины Владимира Зеленского
в кроссовках на мероприятии в честь памяти жертв терактов 9/11 в Нью-Йорке
является неуважением.
Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в США
, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
в Нью-Йорке. Ряд СМИ распространили кадры, на которых Зеленский пришел возлагать цветы к мемориалу жертвам терактов 9/11 в Нью-Йорке в кроссовках.
"Это неуместно, потому что, знаете, на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего, и в первую очередь, глав государств, правительств и министров иностранных дел. Протокол исходит не из того, что просто так принято и все, он исходит из уважения к тому мероприятию, которое проводится. В данном случае речь идет об уважении к погибшим, к людям, пострадавшим в теракте. Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу вечного огня у кремлевской стены в трусах", - сказал он.
По словам бывшего дипломата, такое поведение демонстрирует "неуважение, наплевательское отношение, а главное - непонимание важности момента". "Ведь политики не просто для себя одеваются, а в знак памяти невинно погибшим людям. Это очень важно - понимать такие вещи, тем боле очень важно понимать главе государства", - подчеркнул он.
Это уже не первый раз, когда внешний вид четы Зеленских вызывает вопросы. В апреле критике в соцсетях подверглась супруга украинского лидера Елена Зеленская
, которая в ходе рабочего визита ее мужа во Францию
пришла на мероприятие в Версаль
в белых кроссовках.
Орджоникидзе предположил, что неудачи четы Зеленских в соблюдении протокола связаны с "остаточным актерским мышлением". "У них мышление такое. Он же актер, насколько я понимаю, и вот у него остаточное актерское мышление: если так модно, то и я буду так одеваться, может быть, на меня обратят внимание как на президента, модно одетого", - отметил эксперт.
Он добавил, что ни президент России Владимир Путин
, ни глава США Джозеф Байден
, ни французский лидер Эммануэль Макрон
никогда в жизни так себя не повели бы. "Это же совершенно понятно: все в жизни надо делать к месту, и президентам тоже надо делать все уместно. А если это неуместно, нарушает протокол, это смехотворно и обидно. Так нельзя вести себя, тем более в таких случаях", - резюмировал бывший дипломат.