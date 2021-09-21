Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/zdravookhranenie-1751174039.html
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей - РИА Новости, 21.09.2021
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Расходы федерального бюджета России на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расходов бюджета несколько уменьшится в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:58
2021-09-21T16:58
общество
правительство рф
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581956948_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_e6978b5fe385c06af508eb452f80823a.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы федерального бюджета России на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расходов бюджета несколько уменьшится в следующем году, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на здравоохранение составит в 2022 и 2023 годах 0,9%, в 2024 году - 0,8%, уточняется в проекте. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 году уменьшится и составит 5,3%, в 2021 году - 5,8%.На нацпроект "Здравоохранение" в 2022 году запланированы 254 миллиарда рублей, в 2023 году - 215 миллиардов, в 2024 году - 217 миллиардов."Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения", в 2022 году составят 989 885,2 миллиона рублей, в 2023 году - 956 869,9 миллиона рублей и в 2024 году - 979 097,7 миллиона рублей", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210910/zdravookhranenie-1749534761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581956948_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a0db53e2c9b00aa685014e51ac5160b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, правительство рф, здоровье - общество, россия
16:58 21.09.2021
 
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей

Проект бюджета: Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФельдшер скорой помощи в Москве
Фельдшер скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы федерального бюджета России на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расходов бюджета несколько уменьшится в следующем году, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2022 году составят 1 243 465,8 миллиона рублей, в 2023 году - 1 210 775,9 миллиона рублей, в 2024 году - 1 237 932,4 миллиона рублей", - говорится в документе.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на здравоохранение составит в 2022 и 2023 годах 0,9%, в 2024 году - 0,8%, уточняется в проекте. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 году уменьшится и составит 5,3%, в 2021 году - 5,8%.
На нацпроект "Здравоохранение" в 2022 году запланированы 254 миллиарда рублей, в 2023 году - 215 миллиардов, в 2024 году - 217 миллиардов.
"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения", в 2022 году составят 989 885,2 миллиона рублей, в 2023 году - 956 869,9 миллиона рублей и в 2024 году - 979 097,7 миллиона рублей", - отмечается в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 15:03Хорошие новости
Голикова рассказала о модернизации здравоохранения
 
ОбществоПравительство РФЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Лента новостейМолния