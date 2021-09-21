https://ria.ru/20210921/zdravookhranenie-1751174039.html
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей - РИА Новости, 21.09.2021
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Расходы федерального бюджета России на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расходов бюджета несколько уменьшится в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:58
2021-09-21T16:58
2021-09-21T16:58
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы федерального бюджета России на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расходов бюджета несколько уменьшится в следующем году, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на здравоохранение составит в 2022 и 2023 годах 0,9%, в 2024 году - 0,8%, уточняется в проекте. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 году уменьшится и составит 5,3%, в 2021 году - 5,8%.На нацпроект "Здравоохранение" в 2022 году запланированы 254 миллиарда рублей, в 2023 году - 215 миллиардов, в 2024 году - 217 миллиардов."Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения", в 2022 году составят 989 885,2 миллиона рублей, в 2023 году - 956 869,9 миллиона рублей и в 2024 году - 979 097,7 миллиона рублей", - отмечается в документе.
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общество, правительство рф, здоровье - общество, россия
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Проект бюджета: Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Расходы федерального бюджета России
на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расходов бюджета несколько уменьшится в следующем году, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2022 году составят 1 243 465,8 миллиона рублей, в 2023 году - 1 210 775,9 миллиона рублей, в 2024 году - 1 237 932,4 миллиона рублей", - говорится в документе.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на здравоохранение составит в 2022 и 2023 годах 0,9%, в 2024 году - 0,8%, уточняется в проекте. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 году уменьшится и составит 5,3%, в 2021 году - 5,8%.
На нацпроект "Здравоохранение" в 2022 году запланированы 254 миллиарда рублей, в 2023 году - 215 миллиардов, в 2024 году - 217 миллиардов.
"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения", в 2022 году составят 989 885,2 миллиона рублей, в 2023 году - 956 869,9 миллиона рублей и в 2024 году - 979 097,7 миллиона рублей", - отмечается в документе.