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Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ
Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ - РИА Новости, 21.09.2021
Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ
Зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:53
2021-09-21T14:53
2021-09-21T16:41
общество
михаил мишустин
мрот
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Правительство на заседании во вторник рассматривает законопроект о повышении МРОТ."Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек", — сказал он.
https://ria.ru/20210906/mrot-1748879378.html
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общество, михаил мишустин, мрот, россия
14:53 21.09.2021 (обновлено: 16:41 21.09.2021)
Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ
Мишустин: за счет повышения МРОТ вырастет зарплата почти трех миллионов человек