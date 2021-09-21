https://ria.ru/20210921/zarplaty-1751142280.html

Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ

Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ - РИА Новости, 21.09.2021

Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ

Зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:53

2021-09-21T14:53

2021-09-21T16:41

общество

михаил мишустин

мрот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751135541_0:278:2980:1954_1920x0_80_0_0_3730bd178cea731e37812812ec369ae5.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Правительство на заседании во вторник рассматривает законопроект о повышении МРОТ."Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек", — сказал он.

https://ria.ru/20210906/mrot-1748879378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, мрот, россия