https://ria.ru/20210921/zapasy-1751002337.html

Запасы на исходе. На сколько лет России хватит нефти и газа

Запасы на исходе. На сколько лет России хватит нефти и газа - РИА Новости, 21.09.2021

Запасы на исходе. На сколько лет России хватит нефти и газа

За десять лет нефтяные запасы России сократились на треть, газовые — на 27,4 процента, сообщает Минприроды. В правительстве намерены восстановить ресурсы за... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:04

экономика

природный газ

алексей миллер

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. За десять лет нефтяные запасы России сократились на треть, газовые — на 27,4 процента, сообщает Минприроды. В правительстве намерены восстановить ресурсы за счет трудно извлекаемых запасов. Однако на пятки наступает зеленая энергетика. На сколько нам хватит черного золота и голубого топлива — разбиралось РИА Новости.Нефти и газа — на векаВ 2010-м запасы нефти превышали 28 миллиардов тонн. Сейчас — чуть больше 19.Шесть лет назад резервы газа оценивались в 70 триллионов кубометров. Теперь — 49,2.За минувшие четверть века разведали в десять раз меньше, чем за предыдущие годы, многие еще советские месторождения истощаются, сообщают в "Росгеологии". По их оценкам, газа хватит на 70 лет, нефти — на тридцать.Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов приводит более оптимистичный прогноз: сто и 60 лет соответственно. Глава "Газпрома" Алексей Миллер напоминает, что у России самые большие ресурсы в мире. Проблем с сырьем не будет в течение века, считает он.Другое дело — насколько экономически оправдана добыча. Рентабельные нефтяные резервы кончатся за два десятилетия, полагает временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.Срок увеличится с развитием технологий по разработке трудноизвлекаемых запасов. Наиболее перспективны месторождения в Западной Сибири. "Здесь потенциал для работы еще на много-много лет", — отмечает Петров.Но разрабатывать восточносибирские пока слишком сложно. В регионе нет необходимой инфраструктуры.К тому же из-за санкций в России дефицит буровых и запчастей."Ежегодно геологоразведка обходится в 300-350 миллиардов рублей. В 2020-м потратили 340. Из них 13,4 — от государства. В этом году — примерно 300 миллиардов", — указывает Даниил Болотских, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый Капитал".Дорого стоит и геологоразведка в северной и арктической зонах — из-за недостатка инвестиций в инфраструктуру."Текущий уровень добычи нефти не обеспечен разрабатываемыми месторождениями. Подтверждены резервы примерно на 19 миллиардов тонн (восемь процентов мировых). Добыча — 500-550 миллионов тонн в год. Таким образом, хватит лишь на 30-35 лет. Это не может не беспокоить", — говорит собеседник РИА Новости.По оценке Михаила Когана, руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами, как минимум 40 процентов российских запасов нефти просто нерентабельны. "На разведку, освоение и добычу потратят больше, чем получат. Экономически выгодные месторождения могут истощиться к 2050-му", — предупреждает он.С газом ситуация лучше. Потенциал России как производителя и экспортера голубого топлива высок — за счет действующих и подтвержденных запасов. Осваивают Арктику."У нас четверть мировых запасов газа — почти 47 триллионов кубометров. За десятилетие глобальное потребление увеличилось на 20 процентов", — объясняет Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова.Вытеснить нефть и газРентабельность — понятие условное. Сильно влияет, например, цена на нефть: чем котировки выше, тем больше экономически оправданных запасов. Сейчас черное золото стоит 74 доллара за баррель."В краткосрочной перспективе многое зависит от распространения коронавируса. Скажется также вывод на рынок стратегических запасов. Китай и США уже начали продажи. И, наконец, нельзя исключать форс-мажоры, такие, например, как ураган Ида", — уточняет Олег Каленов.Когда восстановится мировое потребление, котировки могут подняться и к 80 долларам, считает Михаил Митрофанов, инвестор, основатель компании CreativePRO. Это устроит многих нефтедобытчиков.А разогнаться не даст ОПЕК. Цены выше ста долларов обрушат рынок, предупреждает глава "Лукойла" Вагит Алекперов.Негативный сценарий — повторение локдаунов, снижение потребления на фоне экономического кризиса и ускорения инфляции. Тогда нефть подешевеет до 60 долларов. И это не предел.Не стоит забывать и про фискальную политику. Более половины стоимости добываемой в России нефти изымается в форме налогов. Если их уменьшить, запасы увеличатся.Газ пока продолжит дорожать. Из-за полупустых европейских хранилищ на прошлой неделе цена несколько раз обновила исторический максимум, приблизившись к психологически важной отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.Кроме того, крупнейшие экономики мира — Китай и США — наращивают инвестиции в зеленую энергетику, напоминает Михаил Митрофанов.Спрос на нефть и газ начнет снижаться через пять-семь лет, прогнозируют аналитики. "Страны Скандинавии уже практически полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Активно используют солнечные батареи в США, Китае — основных потребителях нефтепродуктов", — подчеркивает Михаил Коган.С 2023 года ЕС вводит углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. Это может затронуть около 40 процентов российского экспорта. По разным оценкам, отечественным предприятиям придется пополнять кошелек ЕС на сумму от шести до 50 миллиардов евро ежегодно.Пекин обещает прекратить выбросы углерода в атмосферу к 2060-му. А российское правительство к 2030-му должно обеспечить сокращение на 70% относительно 1990-го.Популярны также проекты с водородом — одним из самых экологически чистых видов топлива. "Высокая степень теплоты сгорания — еще одно преимущество. В долгосрочной перспективе экспорт водорода потеснит нефть и газ", — считает Олег Каленов.По неофициальным оценкам, переход на зеленую энергетику обойдется миру в 40 триллионов долларов — половина годового глобального ВВП.Однако это не в ближайшем будущем. В производстве около 80 процентов продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды.Вдобавок не по всем видам зеленой энергетики достигают заявленную эффективность. Экономическая целесообразность такого бизнеса под вопросом.Однако надеяться только на черное золото и голубое топливо нельзя. Необходимо ослабить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов, о чем не раз говорили и российские власти. Нелогично просто сворачивать рентабельный бизнес — нужно воспользоваться получаемыми от него доходами и вложить в развитие инфраструктуры, образование, науку. Следом подтянутся и другие сектора экономики.

https://ria.ru/20210920/gaz-1751010804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, алексей миллер, цены на нефть, россия