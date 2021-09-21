https://ria.ru/20210921/zanyatost-1751114668.html
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью - РИА Новости, 21.09.2021
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью
Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:35
2021-09-21T12:35
2021-09-21T12:51
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, мероприятия прошло в формате видеоконференции.Министерству поручили доработать документ и обеспечить его согласование с ответственными ведомствами. Минтруд также внесет его в правительство для рассмотрения на заседании рабочей группы.План по борьбе с "серой" занятостью разработали в рамках поручения президента.
https://ria.ru/20191210/1562188896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3a73d1044a0f20138e2932d77f5bfb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), татьяна голикова, россия
12:35 21.09.2021 (обновлено: 12:51 21.09.2021)
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью
В секретариате Голиковой рассказали о проекте Минтруда по борьбе с теневой занятостью