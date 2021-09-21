https://ria.ru/20210921/zanyatost-1751114668.html

Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью

Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью - РИА Новости, 21.09.2021

Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью

Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:35

2021-09-21T12:35

2021-09-21T12:51

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, мероприятия прошло в формате видеоконференции.Министерству поручили доработать документ и обеспечить его согласование с ответственными ведомствами. Минтруд также внесет его в правительство для рассмотрения на заседании рабочей группы.План по борьбе с "серой" занятостью разработали в рамках поручения президента.

https://ria.ru/20191210/1562188896.html

россия

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2021

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), татьяна голикова, россия