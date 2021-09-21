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Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью - РИА Новости, 21.09.2021
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью
Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:35
2021-09-21T12:51
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, мероприятия прошло в формате видеоконференции.Министерству поручили доработать документ и обеспечить его согласование с ответственными ведомствами. Минтруд также внесет его в правительство для рассмотрения на заседании рабочей группы.План по борьбе с "серой" занятостью разработали в рамках поручения президента.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), татьяна голикова, россия
12:35 21.09.2021 (обновлено: 12:51 21.09.2021)
 
Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью

В секретариате Голиковой рассказали о проекте Минтруда по борьбе с теневой занятостью

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минтруд представил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, мероприятия прошло в формате видеоконференции.
Министерству поручили доработать документ и обеспечить его согласование с ответственными ведомствами. Минтруд также внесет его в правительство для рассмотрения на заседании рабочей группы.
План по борьбе с "серой" занятостью разработали в рамках поручения президента.
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10 декабря 2019, 00:30
Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Татьяна ГоликоваРоссия
 
 
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