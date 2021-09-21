https://ria.ru/20210921/zakon-1751152203.html

Юрист указал на важную деталь в законе о запрете разводить кур на участке

Юрист указал на важную деталь в законе о запрете разводить кур на участке - РИА Новости, 21.09.2021

Юрист указал на важную деталь в законе о запрете разводить кур на участке

Запрет Верховного суда РФ разводить кур на участке в СНТ распространяется на коз, кроликов и других животных, а, при буквальном прочтении нормы, и на котов с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:40

2021-09-21T15:40

2021-09-21T15:40

общество

дмитрий аграновский

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запрет Верховного суда РФ разводить кур на участке в СНТ распространяется на коз, кроликов и других животных, а, при буквальном прочтении нормы, и на котов с собаками, заявил РИА Новости юрист Дмитрий Аграновский.Верховный суд РФ накануне отказал в жалобе жительницы Волгоградской области, которая разводила кур на своем участке в СНТ и была оштрафована за использование земли не по целевому назначению, так как на участке было разрешено только садоводство. Тем самым суд подтвердил запрет разводить кур на земельных участках в СНТ, указав на обязанность собственников и арендаторов использовать землю в соответствии с целевым назначением и без вреда окружающей среде."Данная норма распространяется на любых животных - кроликов, коз, а, если трактовать норму буквально, то можно распространить ее на кота или собаку. Надеюсь, что это решение останется юридическим казусом и не будет иметь широкого употребления. Хотя конкретную гражданку, которую оштрафовали, мне жаль", - сказал Аграновский.Он отметил, что миллионы людей на своих участках содержат подсобное хозяйство, разводят птицу и мелких животных. "Часто это самые незащищенные слои граждан, для которых подсобное хозяйство - источник существования", - отметил адвокат.Он сомневается, что все хозяйства можно проверить. "Но в любом случае им грозит штраф на сумму не менее 10 тысяч рублей", - добавил собеседник, пояснив, что штраф высчитывается в зависимости от кадастровой стоимости участка."В законодательстве есть множество разных запретов. Например, когда разрешили собирать валежник, я с удивлением узнал, что до этого было запрещено. Вероятно, есть и другие запреты, о которых население не знает", - заключил Аграновский.

https://ria.ru/20210606/remont-1735844542.html

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общество, дмитрий аграновский, россия