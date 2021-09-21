Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/zakharova-1751166547.html
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова
Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:36
2021-09-21T16:36
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_961add0e119d8f068a7cb3a1a658eae1.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращу ваше внимание, что еще не подведены окончательные итоги голосования. Давайте все-таки по порядку и дождемся их оглашения от ЦИК согласно нашему законодательству", - ответила Захарова журналистам на соответствующий вопрос.В первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. В понедельник замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов говорил, что в партии идут консультации на тему возможного отказа от мандатов Лаврова и Шойгу.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_9ca82cd22d7297e93edbb43c4245cfde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, цик рф, сергей лавров, россия
16:36 21.09.2021
 
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова

Захарова о будущем депутатского мандата Лаврова: давайте дождемся окончательных итогов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращу ваше внимание, что еще не подведены окончательные итоги голосования. Давайте все-таки по порядку и дождемся их оглашения от ЦИК согласно нашему законодательству", - ответила Захарова журналистам на соответствующий вопрос.
В первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. В понедельник замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов говорил, что в партии идут консультации на тему возможного отказа от мандатов Лаврова и Шойгу.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Лента новостейМолния