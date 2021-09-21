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Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова
Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:36
2021-09-21T16:36
2021-09-21T16:36
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращу ваше внимание, что еще не подведены окончательные итоги голосования. Давайте все-таки по порядку и дождемся их оглашения от ЦИК согласно нашему законодательству", - ответила Захарова журналистам на соответствующий вопрос.В первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. В понедельник замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов говорил, что в партии идут консультации на тему возможного отказа от мандатов Лаврова и Шойгу.
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политика, госдума рф, цик рф, сергей лавров, россия
Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова
Захарова о будущем депутатского мандата Лаврова: давайте дождемся окончательных итогов