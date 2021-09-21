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Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова

Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова - РИА Новости, 21.09.2021

Захарова ответила на вопрос о будущем депутатского мандата Лаврова

Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:36

2021-09-21T16:36

2021-09-21T16:36

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Надо дождаться окончательных итогов голосования от ЦИК РФ, прежде чем говорить, как глава МИД Сергей Лавров поступит со своим мандатом депутата Госдумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращу ваше внимание, что еще не подведены окончательные итоги голосования. Давайте все-таки по порядку и дождемся их оглашения от ЦИК согласно нашему законодательству", - ответила Захарова журналистам на соответствующий вопрос.В первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. В понедельник замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов говорил, что в партии идут консультации на тему возможного отказа от мандатов Лаврова и Шойгу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, сергей лавров, россия