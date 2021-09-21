https://ria.ru/20210921/zaderzhanie-1751143166.html
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом - РИА Новости, 21.09.2021
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:58
2021-09-21T14:58
2021-09-21T14:58
происшествия
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
альметьевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилось сообщение, что один из жителей дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает взорвать дом якобы имеющейся у него гранатой. По информации МВД по Татарстану, в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району поступило сообщение о мужчине, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и обещал взорвать дом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города."Мужчина в Альметьевске задержан сотрудниками полиции, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших при задержании нет.
https://ria.ru/20210310/lechenie-1600625421.html
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
альметьевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан), альметьевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
МВД: полиция задержала нетрезвого мужчину, угрожавшего взорвать дом в Татарстане