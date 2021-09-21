https://ria.ru/20210921/zaderzhanie-1751143166.html

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом - РИА Новости, 21.09.2021

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:58

2021-09-21T14:58

2021-09-21T14:58

происшествия

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

альметьевский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилось сообщение, что один из жителей дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает взорвать дом якобы имеющейся у него гранатой. По информации МВД по Татарстану, в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району поступило сообщение о мужчине, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и обещал взорвать дом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города."Мужчина в Альметьевске задержан сотрудниками полиции, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших при задержании нет.

https://ria.ru/20210310/lechenie-1600625421.html

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

альметьевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан), альметьевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)