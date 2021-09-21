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В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом - РИА Новости, 21.09.2021
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:58
2021-09-21T14:58
происшествия
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
альметьевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилось сообщение, что один из жителей дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает взорвать дом якобы имеющейся у него гранатой. По информации МВД по Татарстану, в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району поступило сообщение о мужчине, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и обещал взорвать дом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города."Мужчина в Альметьевске задержан сотрудниками полиции, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших при задержании нет.
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альметьевск
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан), альметьевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:58 21.09.2021
 
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

МВД: полиция задержала нетрезвого мужчину, угрожавшего взорвать дом в Татарстане

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Альметьевска, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что один из жителей дома на улице Сулеймановой, 7 угрожает взорвать дом якобы имеющейся у него гранатой. По информации МВД по Татарстану, в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району поступило сообщение о мужчине, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и обещал взорвать дом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города.
"Мужчина в Альметьевске задержан сотрудниками полиции, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших при задержании нет.
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ПроисшествияАльметьевскРеспублика Татарстан (Татарстан)Альметьевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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