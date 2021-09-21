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В Британии восхитились математической задачей Мишустина
В Британии восхитились математической задачей Мишустина - РИА Новости, 21.09.2021
В Британии восхитились математической задачей Мишустина
Британский писатель и колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос назвал математическую задачу, которую российский премьер-министр Михаил Мишустин задал учащимся РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:29
2021-09-21T12:29
2021-09-21T13:22
в мире
великобритания
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британский писатель и колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос назвал математическую задачу, которую российский премьер-министр Михаил Мишустин задал учащимся физтех-лицея имени П. Л. Капицы, прекрасной.В День знаний политик посетил урок одиннадцатиклассников, на котором он и предложил задание. Согласно условию, школьники должны были провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, при этом не используя никаких измерительных приборов.Этот запрет, по мнению обозревателя, придает задаче "особую прелесть".По словам Беллоса, он, как автор книг по математике, посчитал любопытным тот факт, что "один из самых влиятельных российских политиков" дал такую головоломку.В конце статьи он раскрыл ответ.
https://ria.ru/20200901/putin-1576570859.html
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в мире, великобритания, михаил мишустин
12:29 21.09.2021 (обновлено: 13:22 21.09.2021)
В Британии восхитились математической задачей Мишустина
Британский писатель Беллос назвал прекрасной задачу Мишустина для учеников физтех-лицея