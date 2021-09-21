Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма
© Walt Disney Pictures (2007)Кадр из фильма "Зачарованная"
© Walt Disney Pictures (2007)
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма, сообщает Collider.
По словам актрисы, в новой картине будет больше музыкальных номеров, чем в предыдущей.
"Там много песен и танцев, и это унизительно. Когда шли съемки предыдущей картины, мне было лет двадцать. И я танцевала столько, сколько было нужно. Но сейчас я стала старше. В сорок все воспринимается иначе. Мне, конечно, казалось, что я двигаюсь, как двадцатилетняя, но когда я потом просматривала отснятые кадры, то понимала, что все совсем не так..." — поделилась впечатлениями артистка.
Оригинальный фильм вышел в 2007 году. Героиня Адамс — принцесса Жизель, которую злобная мачеха ее возлюбленного перенесла из сказки в современный Манхэттен. Известно, что действие во второй части происходит спустя десять лет после событий первой ленты. Жизель разочаровалась в реальном мире и соскучилась по сказочной жизни.
Кроме Эми Адамс в съемках участвуют Патрик Демпси, а также Джеймс Марсден и Идина Мензель. Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси.
О продолжении "Зачарованной" стало известно в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.