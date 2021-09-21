Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/zacharovannaya-1750945393.html
Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма
Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма - РИА Новости, 21.09.2021
Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма
Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма, сообщает Collider. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:05
2021-09-21T07:05
культура
эми адамс
новости культуры
кино и сериалы
джеймс марсден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602944102_0:14:1903:1084_1920x0_80_0_0_e2a40ae4f76cc28e4ad55601216648c8.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма, сообщает Collider. По словам актрисы, в новой картине будет больше музыкальных номеров, чем в предыдущей.Оригинальный фильм вышел в 2007 году. Героиня Адамс — принцесса Жизель, которую злобная мачеха ее возлюбленного перенесла из сказки в современный Манхэттен. Известно, что действие во второй части происходит спустя десять лет после событий первой ленты. Жизель разочаровалась в реальном мире и соскучилась по сказочной жизни.Кроме Эми Адамс в съемках участвуют Патрик Демпси, а также Джеймс Марсден и Идина Мензель. Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси.О продолжении "Зачарованной" стало известно в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.
https://ria.ru/20210329/zacharovannaya-1602940886.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602944102_352:0:1815:1097_1920x0_80_0_0_c715848117ac8612bad888f3057d8c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эми адамс, новости культуры, кино и сериалы, джеймс марсден
07:05 21.09.2021
 

Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма

© Walt Disney Pictures (2007)Кадр из фильма "Зачарованная"
Кадр из фильма Зачарованная
© Walt Disney Pictures (2007)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма, сообщает Collider.
По словам актрисы, в новой картине будет больше музыкальных номеров, чем в предыдущей.
"Там много песен и танцев, и это унизительно. Когда шли съемки предыдущей картины, мне было лет двадцать. И я танцевала столько, сколько было нужно. Но сейчас я стала старше. В сорок все воспринимается иначе. Мне, конечно, казалось, что я двигаюсь, как двадцатилетняя, но когда я потом просматривала отснятые кадры, то понимала, что все совсем не так..." — поделилась впечатлениями артистка.
Оригинальный фильм вышел в 2007 году. Героиня Адамс — принцесса Жизель, которую злобная мачеха ее возлюбленного перенесла из сказки в современный Манхэттен. Известно, что действие во второй части происходит спустя десять лет после событий первой ленты. Жизель разочаровалась в реальном мире и соскучилась по сказочной жизни.
Кроме Эми Адамс в съемках участвуют Патрик Демпси, а также Джеймс Марсден и Идина Мензель. Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси.
О продолжении "Зачарованной" стало известно в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.
Кадр из фильма Зачарованная
29 марта, 04:05Культура
Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле сказки "Зачарованная"
 
КультураЭми АдамсНовости культурыКино и сериалыДжеймс Марсден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися
14:00"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
13:59Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Лента новостейМолния