https://ria.ru/20210921/zacharovannaya-1750945393.html

Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма

Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма - РИА Новости, 21.09.2021

Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма

Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма, сообщает Collider. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:05

2021-09-21T07:05

2021-09-21T07:05

культура

эми адамс

новости культуры

кино и сериалы

джеймс марсден

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эми Адамс раскрыла, чем сиквел "Зачарованной" отличается от первого фильма, сообщает Collider. По словам актрисы, в новой картине будет больше музыкальных номеров, чем в предыдущей.Оригинальный фильм вышел в 2007 году. Героиня Адамс — принцесса Жизель, которую злобная мачеха ее возлюбленного перенесла из сказки в современный Манхэттен. Известно, что действие во второй части происходит спустя десять лет после событий первой ленты. Жизель разочаровалась в реальном мире и соскучилась по сказочной жизни.Кроме Эми Адамс в съемках участвуют Патрик Демпси, а также Джеймс Марсден и Идина Мензель. Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси.О продолжении "Зачарованной" стало известно в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.

https://ria.ru/20210329/zacharovannaya-1602940886.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эми адамс, новости культуры, кино и сериалы, джеймс марсден