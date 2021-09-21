https://ria.ru/20210921/yazyk-1751097855.html

В Киеве заявили, что жителям Донбасса никто не запрещает говорить по-русски

В Киеве заявили, что жителям Донбасса никто не запрещает говорить по-русски - РИА Новости, 21.09.2021

В Киеве заявили, что жителям Донбасса никто не запрещает говорить по-русски

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратился к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявив, что на Украине им... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:24

2021-09-21T11:24

2021-09-21T11:32

в мире

ситуация вокруг запрета русского языка в украинских школах

украина

алексей арестович

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратился к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявив, что на Украине им никто не запрещает использовать русский язык."Дорогие друзья, живущие на неподконтрольных правительству Украины территориях. Первое, вы наши братья, второе, вы - наши сограждане. Третье, мы о вас помним каждый день, я лично работаю, чтобы вам было лучше. Но не все мы можем сделать сейчас в таких условиях, потому что мы не в такой весовой категории с РФ, нам трудно против нее бороться и навязывать какие-то вещи, но мы стараемся это делать. Помните, что никто вам не запрещает говорить на русском языке и в соответствии с 10 статьей Конституции можно пользоваться русским и другими языками так, как вам заблагорассудится", - сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".При этом он уточнил, что на государственном уровне использование украинского языка является обязательным. "На государственному уровне законодательство таково, что мы с вами должны пользоваться украинским языком. Но всякий раз, когда вас ущемляют, идите в украинский суд, и я первый, кто будет поддерживать вас публично", - добавил Арестович.В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20210918/danilov-1750636017.html

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в мире, ситуация вокруг запрета русского языка в украинских школах, украина, алексей арестович , ситуация в днр и лнр