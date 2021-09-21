https://ria.ru/20210921/yazyk-1751083113.html

Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию

Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию - РИА Новости, 21.09.2021

Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию

Закон о государственном языке несовершенен, а его последствия говорят о том, что Украина пошла ложным путем, заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:09

2021-09-21T10:09

2021-09-21T11:22

в мире

украина

днр

лнр

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150573/85/1505738518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3739d3790827ffb825c9e670bc05705e.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Закон о государственном языке несовершенен, а его последствия говорят о том, что Украина пошла ложным путем, заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.При этом он подчеркнул, что закон все равно нужно выполнять, несмотря на все его недостатки. Он добавил, что пересмотр документа возможен, но для этого нужен подходящий политический момент.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. На этом фоне в разных городах регулярно разгораются бытовые конфликты. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/ukraina-1745437928.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, днр, лнр, алексей арестович