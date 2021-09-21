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Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию
Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию - РИА Новости, 21.09.2021
Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию
Закон о государственном языке несовершенен, а его последствия говорят о том, что Украина пошла ложным путем, заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:09
2021-09-21T11:22
в мире
украина
днр
лнр
алексей арестович
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Закон о государственном языке несовершенен, а его последствия говорят о том, что Украина пошла ложным путем, заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.При этом он подчеркнул, что закон все равно нужно выполнять, несмотря на все его недостатки. Он добавил, что пересмотр документа возможен, но для этого нужен подходящий политический момент.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. На этом фоне в разных городах регулярно разгораются бытовые конфликты. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/ukraina-1745437928.html
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в мире, украина, днр, лнр, алексей арестович
10:09 21.09.2021 (обновлено: 11:22 21.09.2021)
 
Советник Зеленского признал, что закон о языке не красит украинскую нацию

Советник Зеленского Арестович: закон о языке не красит украинскую нацию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Закон о государственном языке несовершенен, а его последствия говорят о том, что Украина пошла ложным путем, заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
При этом он подчеркнул, что закон все равно нужно выполнять, несмотря на все его недостатки.

"Но как разумные люди мы должны посмотреть на последствия этого закона, на основания и выводы, и мы можем сказать, что в основаниях есть много ресентимента, который не красит нацию в XXI столетии, а в выводах есть много того, что нас повело немножко не тем путем", — сказал Арестович.

Он добавил, что пересмотр документа возможен, но для этого нужен подходящий политический момент.
На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. На этом фоне в разных городах регулярно разгораются бытовые конфликты. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:30В мире
"Это наш исторический язык". На Украине рассказали о русском языке
 
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